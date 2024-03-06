Могилевец рассказал о разногласиях со Слуцким в «Рубине»

Экс-полузащитник «Рубина» Павел Могилевец ответил, почему не сработался с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким.
– Ты не понимал чувство юмора Леонида Слуцкого?
– Объясню. Была ситуация, когда он только пришел в «Рубин» после Бердыева – огромный контраст. Леонид Викторович на первой же тренировке после назначения стал ко всем искать подход.
Команда разминается с тренером по физподготовке, и Слуцкий начинает подкалывать игроков. А я привык работать серьезно и сосредоточенно, меня воспитывали так, что нельзя смеяться на тренировках.
Слуцкий раз попробовал надо мной пошутить, два – не идет. Он видит: я не воспринимаю. Потом вызывает всех по очереди к себе, знакомится, дело доходит до меня.
Говорит: «Вижу, не идешь на фидбек. Вообще знаешь, что такое фидбек?» В общем, стало ясно, что мы совершенно не подходим друг другу. И это нормально.
Главное, что клуб очень уважительно и по-человечески со мной расстался», – заявил Могилевец.
- Хавбек выступал за «Рубин» с 2018 по 2020 год.
- Сейчас он свободный агент. Последней командой была «Урарту».
- Слуцкий с января возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».