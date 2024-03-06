Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Могилевец рассказал о разногласиях со Слуцким в «Рубине»

    Экс-полузащитник «Рубина» Павел Могилевец ответил, почему не сработался с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким.

    – Ты не понимал чувство юмора Леонида Слуцкого?

    – Объясню. Была ситуация, когда он только пришел в «Рубин» после Бердыева – огромный контраст. Леонид Викторович на первой же тренировке после назначения стал ко всем искать подход.

    Команда разминается с тренером по физподготовке, и Слуцкий начинает подкалывать игроков. А я привык работать серьезно и сосредоточенно, меня воспитывали так, что нельзя смеяться на тренировках.

    Слуцкий раз попробовал надо мной пошутить, два – не идет. Он видит: я не воспринимаю. Потом вызывает всех по очереди к себе, знакомится, дело доходит до меня.

    Говорит: «Вижу, не идешь на фидбек. Вообще знаешь, что такое фидбек?» В общем, стало ясно, что мы совершенно не подходим друг другу. И это нормально.

    Главное, что клуб очень уважительно и по-человечески со мной расстался», – заявил Могилевец.

    • Хавбек выступал за «Рубин» с 2018 по 2020 год.
    • Сейчас он свободный агент. Последней командой была «Урарту».
    • Слуцкий с января возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа».

    Новости по теме
    Слуцкий рассказал Дзюбе о работе в Китае
    Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого начал сезон с гостевой победы над «Мэйчжоу» (2:0) 4
    Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае 3
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2024 20:20
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1709752672
    Не подходим друг другу)
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1709753998
    Сказанул так сказанул)
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+