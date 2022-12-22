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    Могилевец сравнил футбол в России и Узбекистане

    Полузащитник «Бунедкора» Павел Могилевец, ранее выступавший за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и другие российские клубы, высказался о футболе в Узбекистане.

    – И все же Узбекистан – совсем другая страна, менее футбольная.

    – Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи», «Ростове».

    Общался я и с Виталием Денисовым, Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.

    – Опишете, что увидели?

    – Мне и семье здесь было комфортно. В целом в Узбекистане все, что нужно. Местный футбол немного специфичен – более искренний, чем российский.

    Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.

    По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка – «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» – сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями».

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    Источник: Sport24

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