Могилевец сравнил футбол в России и Узбекистане

Полузащитник «Бунедкора» Павел Могилевец, ранее выступавший за «Зенит», «Рубин», «Ростов» и другие российские клубы, высказался о футболе в Узбекистане.

– И все же Узбекистан – совсем другая страна, менее футбольная.

– Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи», «Ростове».

Общался я и с Виталием Денисовым, Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.

– Опишете, что увидели?

– Мне и семье здесь было комфортно. В целом в Узбекистане все, что нужно. Местный футбол немного специфичен – более искренний, чем российский.

Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.

По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка – «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» – сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями».

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