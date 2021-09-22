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    Павел Могилевец - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Павел
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Могилевец
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 января 1993 (30 лет)
    Рост 183
    Вес 70
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.10.2021 1' -46' Факел (Воронеж) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    22.09.2021 1' -90' Динамо (Барнаул) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
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