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    Виталий Денисов: «Провел первую тренировку. Пока нахожусь в некой турбулентности»

    Новичок «Крыльев Советов» защитник Виталий Денисов провел первую тренировку в составе самарской команды.

    «Провел первую тренировку. Утром прилетел, пол ночи не спал, пока нахожусь в некой турбулентности. Предстоит влиться в коллектив. Надеюсь, это произойдет очень быстро.

    Радует, что в связи с чемпионатом мира появился новый стадион «Самара Арена». Это нельзя не отметить. Отличный стадион, очень красивый, есть с чем сравнивать, что было раньше и сейчас… Это огромный плюс для города, команды, болельщиков. Приятно, когда такая атмосфера. Приятно играть при полных трибунах, нежели слышать самого себя.

    Приятно, что соотечественники поддерживают. Куда бы не прилетел, один или два человека приходят с флагом и оказываются на моем пути. Не знаю, как они это делают. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь команде достичь высоких результатов», – рассказал Денисов.

    Защитник был арендован у «Локомотива» до конца сезона.

    Источник: Sport24

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    23.08.2018 07:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:58

      Хорошее приобретение.

      4
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 14:53

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 23 августа 2018, 08:54

      Всмысле узбеки приходят с флагом, чтобы поболеть за Денисова?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > DVOK68 23 августа 2018, 09:57

      так он говорит, что везде, где он играет приходят соотечественники)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 августа 2018, 08:07

      Надежный защитник

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 августа 2018, 08:03

      Несомненно усиление.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 23 августа 2018, 07:47

      добротный игрок, удачи!

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