Виталий Денисов: «Провел первую тренировку. Пока нахожусь в некой турбулентности»

Новичок «Крыльев Советов» защитник Виталий Денисов провел первую тренировку в составе самарской команды.

«Провел первую тренировку. Утром прилетел, пол ночи не спал, пока нахожусь в некой турбулентности. Предстоит влиться в коллектив. Надеюсь, это произойдет очень быстро.

Радует, что в связи с чемпионатом мира появился новый стадион «Самара Арена». Это нельзя не отметить. Отличный стадион, очень красивый, есть с чем сравнивать, что было раньше и сейчас… Это огромный плюс для города, команды, болельщиков. Приятно, когда такая атмосфера. Приятно играть при полных трибунах, нежели слышать самого себя.

Приятно, что соотечественники поддерживают. Куда бы не прилетел, один или два человека приходят с флагом и оказываются на моем пути. Не знаю, как они это делают. Постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь команде достичь высоких результатов», – рассказал Денисов.

Защитник был арендован у «Локомотива» до конца сезона.