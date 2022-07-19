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Виталий Денисов
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
4 марта
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за то, что они видят только негатив в его адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
5
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
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Все новости
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
1
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
5
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
31
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
1
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
47
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
1
20:18
«Теперь я русский бразилец». Малком рассказал, как его называть на русский манер
26
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
8
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
4
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
4
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
9
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
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Виталий Денисов - новости
#29 | Защитник
Имя
Виталий
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Денисов
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
23 февраля 1987 (36 лет)
Рост
178
Вес
75
Стоимость:
€ 500
тыс
Статистика
Новости
Статьи
19 июля 2022
20:36
Победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА объявил о переходе в клуб из Узбекистана
2
2 декабря 2021
11:56
«Балтика» объявила об уходе четырех игроков
3
8 июня 2021
19:17
Фото
Виталий Денисов перешел в «Балтику»
1
20 сентября 2020
08:36
Фото
Победитель Кубка УЕФА Виталий Денисов пополнил «Томь»
5
18 июня 2020
18:20
Денисов ушел из «Ротора»
1 апреля 2020
17:07
Видео
«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты
4
15 января 2020
17:00
Виталий Денисов перешел из «Рубина» в «Ротор»
4
11 января 2020
12:52
«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона
5
4 ноября 2019
15:34
Соболев, Кабутов, Карпов – в старте «Крыльев» на матч с «Рубином». Денисов, Зуев, Кьяртанссон сыграют у гостей
19 октября 2019
15:25
Тедеско выпустил в основе на матч с «Рубином» Кутепова, Мельгарехо, Умярова; Денисов, Зуев, Могилевец сыграют у гостей
25
29 сентября 2019
12:58
Денисов, Ташаев, Зуев – в старте «Рубина» на матч с «Уфой»; Пуцко, Круговой, Кротов сыграют у гостей
16 июля 2019
06:49
Тренер «Рубина» Докампо – об игре с «Локомотивом»: «Пенальти был не очень чистый»
22 июня 2019
23:32
«Никогда не забуду. Вы в моем сердце». Виталий Денисов попрощался с «Локомотивом»
3
20 июня 2019
20:23
Виталий Денисов – о трансфере в «Рубин»: «Новый шаг, новый вызов. Надеюсь, адаптация пройдет быстро»
1
15:59
Фото
Виталий Денисов перешел в «Рубин»
6
18 июня 2019
21:08
Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина»
2
25 декабря 2018
11:42
Виталий Денисов: «Возвращение в «Локо»? Тут мало одного желания»
6
8 декабря 2018
15:39
Денисов – о победе над «Ростовом»: «В последней игре года очки были нужны как воздух»
3
12 ноября 2018
07:17
Губернатор Самарской области: «Эту вакханалию в «Крыльях» надо было прекращать»
5
6 октября 2018
07:26
Виталий Денисов: «Божович всегда может разрядить ситуацию классной шуткой. Его подколы были уже на представлении»
4 сентября 2018
14:48
Максименко, Чалов и Смольников – в команде недели РПЛ по версии Whoscored
14
24 августа 2018
00:23
Виталий Денисов: «Переход в «Крылья» получился быстрым. Времени на разговоры не было»
5
23 августа 2018
07:42
Виталий Денисов: «Провел первую тренировку. Пока нахожусь в некой турбулентности»
7
21 августа 2018
17:33
Защитник «Локомотива» Денисов продолжит карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды
22
6 июля 2018
19:06
Виталий Денисов продлил контракт с «Локомотивом»
7
8 июня 2018
22:32
Пейчинович, Михалик и Виталий Денисов покинут «Локомотив»
12
4 июня 2018
15:54
«Локомотив» подпишет с Фарфаном новый двухлетний контракт
9
23 мая 2018
19:00
Виталий Денисов: «Мое будущее в «Локомотиве»? Пока не могу рассказать об этом»
4
12 марта 2018
23:01
Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»
23
5 февраля 2018
22:06
Виталий Денисов: «У «Локомотива» еще будет время подумать о «Ницце»
4
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