Виталий Денисов: «Возвращение в «Локо»? Тут мало одного желания»

Думаю Виталию лучше остаться в Самаре, Семин на него явно не рассчитывает...
Хотя игрок хороший, боец до мозга костей.
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов рассказал о своих планах на будущее. Футболист выступает за самарский клуб на правах аренды из «Локомотива».
– Почему, пройдя сборы с «Локо», отправились в аренду в «Крылья»?
– Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке – хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару. Подчеркну: покинул «Локо» я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.
– Звал вас Тихонов, а играете вы теперь под руководством Божовича.
– Мы прекрасно знакомы еще по тому сезону, когда Божович возглавлял «Локомотив». Поэтому я спокойно воспринял смену тренера. Раз продолжаю выходить на поле, значит, Божович мне доверяет.
– «Крылья» арендовали вас до конца сезона. Потом хотели бы вернуться в Москву?
– Тут мало одного желания. Нужно, чтобы «Локомотив» был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент думаю о том, как максимально помочь «Крыльям» в концовке сезона.
- Контракт Денисова с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
- В этом сезоне РПЛ игрок провел шесть матчей.