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    Виталий Денисов: «Возвращение в «Локо»? Тут мало одного желания»

    Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов рассказал о своих планах на будущее. Футболист выступает за самарский клуб на правах аренды из «Локомотива».

    – Почему, пройдя сборы с «Локо», отправились в аренду в «Крылья»?

    – Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке – хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару. Подчеркну: покинул «Локо» я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.

    – Звал вас Тихонов, а играете вы теперь под руководством Божовича.

    – Мы прекрасно знакомы еще по тому сезону, когда Божович возглавлял «Локомотив». Поэтому я спокойно воспринял смену тренера. Раз продолжаю выходить на поле, значит, Божович мне доверяет.

    – «Крылья» арендовали вас до конца сезона. Потом хотели бы вернуться в Москву?

    – Тут мало одного желания. Нужно, чтобы «Локомотив» был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент думаю о том, как максимально помочь «Крыльям» в концовке сезона.

    • Контракт Денисова с «Локомотивом» истекает летом 2019 года.
    • В этом сезоне РПЛ игрок провел шесть матчей.

    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4812

      parevg 36 минут назад

      Думаю Виталию лучше остаться в Самаре, Семин на него явно не рассчитывает...
      Хотя игрок хороший, боец до мозга костей.

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