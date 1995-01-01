Виталий Денисов: «Возвращение в «Локо»? Тут мало одного желания»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов рассказал о своих планах на будущее. Футболист выступает за самарский клуб на правах аренды из «Локомотива».

– Почему, пройдя сборы с «Локо», отправились в аренду в «Крылья»?

– Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке – хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару. Подчеркну: покинул «Локо» я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.

– Звал вас Тихонов, а играете вы теперь под руководством Божовича.

– Мы прекрасно знакомы еще по тому сезону, когда Божович возглавлял «Локомотив». Поэтому я спокойно воспринял смену тренера. Раз продолжаю выходить на поле, значит, Божович мне доверяет.

– «Крылья» арендовали вас до конца сезона. Потом хотели бы вернуться в Москву?

– Тут мало одного желания. Нужно, чтобы «Локомотив» был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент думаю о том, как максимально помочь «Крыльям» в концовке сезона.