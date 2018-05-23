Виталий Денисов: «Мое будущее в «Локомотиве»? Пока не могу рассказать об этом»

Полузащитник «Локомотива» Виталий Денисов - СЛАБОЕ звено в команде!
Надо искать ему замену.
А зачем держать игрока, который ИСПРАВНО привозит Локомотиву голы!
Многих очков не досчитался Локомотив благодаря БЕЗОБРАЗНОЙ игре в защите Денисова!
Пусть Локомотив пригласит Буйволова из Тосно!
Классный защитник на перспективу для Локомотива!
Полузащитник «Локомотива» Виталий Денисов ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.
«Мое будущее в «Локомотиве»? Нужно немного подождать. Я надеюсь, что в скором будущем я все уже расскажу. К сожалению, не могу сейчас сказать об всем так прямо. Просто нужно подождать и вы все узнаете», – сказал Денисов.
Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»