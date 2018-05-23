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    Виталий Денисов: «Мое будущее в «Локомотиве»? Пока не могу рассказать об этом»

    Полузащитник «Локомотива» Виталий Денисов ответил на вопрос о продлении контракта с клубом.

    «Мое будущее в «Локомотиве»? Нужно немного подождать. Я надеюсь, что в скором будущем я все уже расскажу. К сожалению, не могу сейчас сказать об всем так прямо. Просто нужно подождать и вы все узнаете», – сказал Денисов.

    Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»

    Источник: Спорт FM

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    23.05.2018 19:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 23 мая 2018, 21:30

      Полузащитник «Локомотива» Виталий Денисов - СЛАБОЕ звено в команде!
      Надо искать ему замену.
      А зачем держать игрока, который ИСПРАВНО привозит Локомотиву голы!
      Многих очков не досчитался Локомотив благодаря БЕЗОБРАЗНОЙ игре в защите Денисова!
      Пусть Локомотив пригласит Буйволова из Тосно!
      Классный защитник на перспективу для Локомотива!

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > Виктор12 23 мая 2018, 21:35

      ты чего говоришь то??? Он один из лучших в команде! и лучший на своей позиции!

      2
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 23 мая 2018, 19:58

      Жаль если уйдет.Хороший защитник.

      3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 23 мая 2018, 19:29

      Возраст. Паспорт не правильный. Какие могут быть варианты?

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