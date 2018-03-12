Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов летом может сменить клубную прописку. На 31-летнего игрока претендуют ЦСКА и «Краснодар».

К новой команде футболист может присоединиться бесплатно, так как летом истечет его контракт с железнодорожниками.

Краснодарский клуб готов предложить Денисову двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

За «Локомотив» защитник выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне игрок провел в РФПЛ семь матчей и заработал одну желтую карточку.