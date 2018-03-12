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    Виталий Денисов может перейти в ЦСКА или «Краснодар»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов летом может сменить клубную прописку. На 31-летнего игрока претендуют ЦСКА и «Краснодар».

    К новой команде футболист может присоединиться бесплатно, так как летом истечет его контракт с железнодорожниками.

    Краснодарский клуб готов предложить Денисову двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

    За «Локомотив» защитник выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне игрок провел в РФПЛ семь матчей и заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФАН

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    12.03.2018 23:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 13 марта 2018, 11:08

      Виталик, конечно, прижился в Локо и стал своим, но заметно сдал за последний год. Рыбус и даже Лысов сейчас сильнее, поэтому такая новость неожиданностью не стала...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 13 марта 2018, 10:43

      И Михалика до кучи можем докинуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 марта 2018, 10:13

      Галицкий экономит...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 13 марта 2018, 09:27

      Может и в ЦСКА вернется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 13 марта 2018, 09:09

      в ЦСКА не возьмут, был бы центральный может быть, а так своих полно

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 09:03

      Странно.За Локомотив играет уже давно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 марта 2018, 08:31

      Рыбус подсидел!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 13 марта 2018, 08:11

      До живём,увидим !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 13 марта 2018, 07:51

      В ЦСКА он не нужен,хватит пенсионеров и своих в защите,у меня ощущение что таким темпом в защите скоро будут за соперником на костылях носиться

      2
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      Рейтинг: +98

      truded > sobaka120982 13 марта 2018, 17:06

      будут сшибать костылями разные кегли)

      0
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > sobaka120982 13 марта 2018, 17:46

      Онопко скоро выпустят

      1
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      Рейтинг: +111

      baddy 13 марта 2018, 04:48

      Паспорт однако казахский. Лимит батенька.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > baddy 13 марта 2018, 05:31

      Паспорт узбецский.

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > baddy 13 марта 2018, 16:59

      вроде казахи не легионеры?

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