Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина»

Защитник Виталий Денисов в скором времени должен подписать контракт с «Рубином», пишет «БИЗНЕС Online». Медосмотр футболист уже прошел.
Узбекистанец переедет в Казань на правах свободного агента. Летом у Денисова истек контракт с «Локомотивом».
- Минувший сезон игрок на правах аренды провел в «Крыльях Советов» (17 матчей в РПЛ, один голевой пас)
- За «Локомотив» футболист выступал с 2013 года (120 матчей в РПЛ, один гол).
- Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России с «Локомотивом».