Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина»

Защитник Виталий Денисов в скором времени должен подписать контракт с «Рубином», пишет «БИЗНЕС Online». Медосмотр футболист уже прошел.

Узбекистанец переедет в Казань на правах свободного агента. Летом у Денисова истек контракт с «Локомотивом».