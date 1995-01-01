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    Виталий Денисов прошел медосмотр для «Рубина»

    Защитник Виталий Денисов в скором времени должен подписать контракт с «Рубином», пишет «БИЗНЕС Online». Медосмотр футболист уже прошел.

    Узбекистанец переедет в Казань на правах свободного агента. Летом у Денисова истек контракт с «Локомотивом».

    • Минувший сезон игрок на правах аренды провел в «Крыльях Советов» (17 матчей в РПЛ, один голевой пас)
    • За «Локомотив» футболист выступал с 2013 года (120 матчей в РПЛ, один гол).
    • Главное достижение в карьере – победа в чемпионате России с «Локомотивом».

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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