«Никогда не забуду. Вы в моем сердце». Виталий Денисов попрощался с «Локомотивом»

Защитник Виталий Денисов на текущей неделе подписал контракт с «Рубином». Теперь игрок попрощался с болельщиками предыдущего клуба – «Локомотива».

«Дорогие друзья, вот мы и подошли к этому моменту. Хочу сказать спасибо всем товарищам по команде, с которыми мне посчастливилось тренироваться и играть на протяжении этих лет. Я также хотел бы выразить благодарность всему персоналу и работникам клуба за их профессионализм и помощь.

Наконец, самое важное, я хотел бы поблагодарить болельщиков «Локомотива»! Вы поддерживали меня с того момента, как я перешел в клуб. Я этого никогда не забуду! Мы с командой, не смогли бы многого достичь без вашей поддержки и веры в нас! Для меня была большая честь разделить все эти особенные моменты с вами.

Теперь настало время принять новый вызов и двигаться дальше! Вы навсегда в моем сердце!!» – написал футболист в твиттере.