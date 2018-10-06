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    Какой вы футболист?

    Виталий Денисов: «Божович всегда может разрядить ситуацию классной шуткой. Его подколы были уже на представлении»

    Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов прокомментировал назначение на пост главного тренера самарцев Миодрага Божовича. Узбекистанец рассказал о чувстве юмора черногорца.

    «Я так понимаю, тренер уже давно следит за «Крыльями».

    Попросил нас прибавить в агрессии уже в предстоящей встрече с «Динамо». Хотя понятно, что сложно что-то изменить в плане тактики за один день.

    Миодраг все такой же серьезный, но, если надо, всегда может разрядить обстановку классной шуткой. Кстати, и на представлении не обошлось без его подколов.

    Шутка получилась убойной, но не скажу над кем он пошутил. Если что пусть Миодраг об этом рассказывает, или тот, над кем пошутили», – сказал Денисов.

    Волжане идут в зоне вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.10.2018 07:26
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