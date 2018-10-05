Шутки, футболка с Путиным, финалы. Главный тренер-легионер в истории РПЛ

Миодраг Божович появился в России в 2008 году – малоизвестного черногорского специалиста пригласил себе «Амкар», который расстался с Рашидом Рахимовым, укатившим в «Локомотив». С тех времен и на протяжении десяти лет Божович практически регулярно получал работу в России.
Вывел «Амкар» в финал Кубка
Божович дерзнул еще в самом начале сезоне, отобрав с «Амкаром» очки у «Спартака» в Москве – пермяки спаслись на последней минуте (1:1), а тренер заявил, что красно-белые должны быть рады такому результату. «Спартак» в итоге укатился в середину таблицы, «Амкар» же всерьез боролся аж за место в Лиге чемпионов, долгое время отставая всего на 3-4 очка от шедшего третьим «Динамо». Заодно Божович и «Амкар» вышли в финал Кубка России, где даже вели 2:0 в игре с ЦСКА, но пропустили два мяча и проиграли в серии пенальти. Тем не менее, новый «Амкар» с долговязым тренером с Балкан поразил в сезоне-2008 абсолютно всех. И завоевал путевку в Кубок УЕФА.
Выиграл Кубок с «Ростовом»
Это был тот самый «Ростов», в котором зажигали арендованные у «Спартака» Ананидзе и Дзюба. Сезон-2013/14 ростовчане заканчивали драматичным финалом Кубка с «Краснодаром» – матч был очень скучный, но при этом невероятно напряженный, оба клуба к 120-й минуте играли неполными составами, а победителем «Ростов» стал в серии пенальти. На радостях ростовчане через несколько дней побили устремившийся к чемпионству «Локомотив».
В следующем сезоне «Ростов» стали сотрясать ужасы в виде 3:7, 0:6 и 0:5 в первых восьми турах, а в Лиге Европы клуб сразу же вылетел от «Трабзонспора». Божович покинул команду.
Вышел в финал Кубка с «Локомотивом» и ушел
Через 10 дней он был неожиданно назначен главным тренером «Локомотива». Впрочем, сезон-2014/15 «Локо» закончил на седьмом месте, а Божович ушел в отставку, даже не дожидаясь финала Кубка России, куда он вывел команду. «Локомотив» с Игорем Черевченко выиграл в решающем матче у «Кубани», а Божовичу выслали медаль.
Реанимировал Дзюбу в «Арсенале»
2017-й год Артему Дзюбе совершенно не удался, и насмехались над ним часто – снова не выиграл чемпионат, перестал играть за «Зенит» при Роберто Манчини, вообще не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Начать с нуля футболисту помог любимый тренер – с ним Дзюбе всегда было комфортно. Божович позвал в аренду Дзюбу в тульский «Арсенал», где тот за короткий весенний отрезок набрал целых девять очков по системе «гол плюс пас». Дальше уже был вызов в сборную России и замечательный чемпионат мира.
Сейчас в Туле нет ни Дзюбы, ни Божовича. Первый нужен «Зениту», второй сообщил, что «Арсенал» не предложил ему контракт вовремя.
Слишком часто шутил про секс
Об этом не раз говорили его футболисты.
- «Периодически шутит на эти темы. Не будем вдаваться в подробности, они слишком пошлые…», – Кирилл Комбаров
- «Да, и такие бывают. Правда, давайте не будем их печатать», – Игорь Худобяк
- «Он вообще очень веселый человек. Вечно отпускал шутки на тему секса, не решусь их цитировать», – Федор Смолов
Кто-то все же решался рассказать.
- «Идет тренировка, а мимо проходит девушка красивая. Божович сразу оживлялся: «Ребята, сегодня тренируемся самостоятельно, а я тут пойду немного прогуляюсь», – Виталий Дьяков
- «Шутки у него в основном про секс. К примеру, на тренировках Миодраг любил говорить, что работать всегда нужно на совесть, потому как в футболе прежние заслуги не в счет. И проводил параллели с личной жизнью. Если не будешь исполнять супружеские обязанности, то придет сосед или кто-то еще, который сделает это за тебя. Так же, дескать, и в футболе: чуть дал слабину — и твое место займет другой футболист», – Антон Амельченко
- «Есть упражнение «стабилизация», обычно после выходных футболисты его делают. Там надо по 15 секунд находиться в статике. Например, лежать на локтях и на одной ноге – очень тяжело. Когда уже не можешь лежать, и все тело трясется, Божович помогает: «Представь, что девушка говорит: «Ты лучший! Ну, еще пять секунд». Становится еще тяжелее, потому что хочется смеяться», – Юрий Жевнов
А Александр Самедов удивлялся: «Не знаю, откуда это пошло, что Миодраг мотивирует шутками про секс. Он может пару раз пошутить, но не более. Получается, когда стоит команда, и перед ней сидит Миодраг Божович, установка идет только о сексе, а не об игре?»
А вот что говорил сам Божович: «В Черногории у меня был тренер, у которого мы много бегали. Иногда, когда было особенно тяжело, он пользовался юмором, так скажем, связанным с сексом. Мне понравилось, и когда тренером стал уже я, решил это использовать. Когда игрокам трудно, а ты скажешь что-нибудь смешное, они забывают, что трудно, на лицах появляются улыбки. Вспоминать шутки своего тренера я не буду, они у него были слишком пошлыми. Он относился к девушкам не очень уважительно. А я их очень уважаю».
Странно объяснял плохую посещаемость «Локомотива»
Откровенно говоря, «Локомотив» под руководством Божовича результата худо-бедно добивался, но зрелищным не был. Сейчас «Локо» не может собрать полный стадион на первый за полтора десятка лет матч Лиги чемпионов, можете себе представить, сколько людей ходило на команду 6-7 места РПЛ. Божовича об этом спрашивали, а он в зависимости от дня игры отвечал, где же все болельщики. Варианты были разные – на дачах, на празднике, на работе.
Очень любит тут работать
«Люблю Россию, никогда и не скрывал. Иностранцем себя не чувствую: язык понимаю очень хорошо, говорю неплохо», – признавался Божович, а возглавляя «Црвену Звезду», пришел на праздник по случаю годовщины победы в Межконтинентальном кубке в майке с изображением Владимира Путина.
Божович – идеальный тренер для аутсайдера и середняка. Во всех командах он выдерживал свой уровень, не проваливался оглушительно, а кое-где и добился настоящих успехов: у «Амкара» и «Арсенала» – самое высокое место в РПЛ, выигрыш Кубка в «Ростове», выход в финал Кубка в «Локомотиве», борьба за высокие места в «Москве». Без Божовича российский футбол в новом сезоне прожил лишь пару месяцев, дальше Мио очередной раз вернулся. Теперь черногорец возглавил «Крылья Советов». Для конкурентов в борьбе за выживание – это не очень приятная новость.