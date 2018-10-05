Шутки, футболка с Путиным, финалы. Главный тренер-легионер в истории РПЛ

Божович не может жить без России.

Миодраг Божович появился в России в 2008 году – малоизвестного черногорского специалиста пригласил себе «Амкар», который расстался с Рашидом Рахимовым, укатившим в «Локомотив». С тех времен и на протяжении десяти лет Божович практически регулярно получал работу в России.

Вывел «Амкар» в финал Кубка

Божович дерзнул еще в самом начале сезоне, отобрав с «Амкаром» очки у «Спартака» в Москве – пермяки спаслись на последней минуте (1:1), а тренер заявил, что красно-белые должны быть рады такому результату. «Спартак» в итоге укатился в середину таблицы, «Амкар» же всерьез боролся аж за место в Лиге чемпионов, долгое время отставая всего на 3-4 очка от шедшего третьим «Динамо». Заодно Божович и «Амкар» вышли в финал Кубка России, где даже вели 2:0 в игре с ЦСКА, но пропустили два мяча и проиграли в серии пенальти. Тем не менее, новый «Амкар» с долговязым тренером с Балкан поразил в сезоне-2008 абсолютно всех. И завоевал путевку в Кубок УЕФА.

Выиграл Кубок с «Ростовом»

Это был тот самый «Ростов», в котором зажигали арендованные у «Спартака» Ананидзе и Дзюба. Сезон-2013/14 ростовчане заканчивали драматичным финалом Кубка с «Краснодаром» – матч был очень скучный, но при этом невероятно напряженный, оба клуба к 120-й минуте играли неполными составами, а победителем «Ростов» стал в серии пенальти. На радостях ростовчане через несколько дней побили устремившийся к чемпионству «Локомотив».

В следующем сезоне «Ростов» стали сотрясать ужасы в виде 3:7, 0:6 и 0:5 в первых восьми турах, а в Лиге Европы клуб сразу же вылетел от «Трабзонспора». Божович покинул команду.

Вышел в финал Кубка с «Локомотивом» и ушел

Через 10 дней он был неожиданно назначен главным тренером «Локомотива». Впрочем, сезон-2014/15 «Локо» закончил на седьмом месте, а Божович ушел в отставку, даже не дожидаясь финала Кубка России, куда он вывел команду. «Локомотив» с Игорем Черевченко выиграл в решающем матче у «Кубани», а Божовичу выслали медаль.

Реанимировал Дзюбу в «Арсенале»

2017-й год Артему Дзюбе совершенно не удался, и насмехались над ним часто – снова не выиграл чемпионат, перестал играть за «Зенит» при Роберто Манчини, вообще не попал в заявку сборной России на Кубок конфедераций. Начать с нуля футболисту помог любимый тренер – с ним Дзюбе всегда было комфортно. Божович позвал в аренду Дзюбу в тульский «Арсенал», где тот за короткий весенний отрезок набрал целых девять очков по системе «гол плюс пас». Дальше уже был вызов в сборную России и замечательный чемпионат мира.

Сейчас в Туле нет ни Дзюбы, ни Божовича. Первый нужен «Зениту», второй сообщил, что «Арсенал» не предложил ему контракт вовремя.

Слишком часто шутил про секс

Об этом не раз говорили его футболисты.

«Периодически шутит на эти темы. Не будем вдаваться в подробности, они слишком пошлые…», – Кирилл Комбаров

«Да, и такие бывают. Правда, давайте не будем их печатать», – Игорь Худобяк

«Он вообще очень веселый человек. Вечно отпускал шутки на тему секса, не решусь их цитировать», – Федор Смолов

Кто-то все же решался рассказать.

«Идет тренировка, а мимо проходит девушка красивая. Божович сразу оживлялся: «Ребята, сегодня тренируемся самостоятельно, а я тут пойду немного прогуляюсь», – Виталий Дьяков

«Шутки у него в основном про секс. К примеру, на тренировках Миодраг любил говорить, что работать всегда нужно на совесть, потому как в футболе прежние заслуги не в счет. И проводил параллели с личной жизнью. Если не будешь исполнять супружеские обязанности, то придет сосед или кто-то еще, который сделает это за тебя. Так же, дескать, и в футболе: чуть дал слабину — и твое место займет другой футболист», – Антон Амельченко

«Есть упражнение «стабилизация», обычно после выходных футболисты его делают. Там надо по 15 секунд находиться в статике. Например, лежать на локтях и на одной ноге – очень тяжело. Когда уже не можешь лежать, и все тело трясется, Божович помогает: «Представь, что девушка говорит: «Ты лучший! Ну, еще пять секунд». Становится еще тяжелее, потому что хочется смеяться», – Юрий Жевнов

А Александр Самедов удивлялся: «Не знаю, откуда это пошло, что Миодраг мотивирует шутками про секс. Он может пару раз пошутить, но не более. Получается, когда стоит команда, и перед ней сидит Миодраг Божович, установка идет только о сексе, а не об игре?»

А вот что говорил сам Божович: «В Черногории у меня был тренер, у которого мы много бегали. Иногда, когда было особенно тяжело, он пользовался юмором, так скажем, связанным с сексом. Мне понравилось, и когда тренером стал уже я, решил это использовать. Когда игрокам трудно, а ты скажешь что-нибудь смешное, они забывают, что трудно, на лицах появляются улыбки. Вспоминать шутки своего тренера я не буду, они у него были слишком пошлыми. Он относился к девушкам не очень уважительно. А я их очень уважаю».

Странно объяснял плохую посещаемость «Локомотива»

Откровенно говоря, «Локомотив» под руководством Божовича результата худо-бедно добивался, но зрелищным не был. Сейчас «Локо» не может собрать полный стадион на первый за полтора десятка лет матч Лиги чемпионов, можете себе представить, сколько людей ходило на команду 6-7 места РПЛ. Божовича об этом спрашивали, а он в зависимости от дня игры отвечал, где же все болельщики. Варианты были разные – на дачах, на празднике, на работе.

Очень любит тут работать

«Люблю Россию, никогда и не скрывал. Иностранцем себя не чувствую: язык понимаю очень хорошо, говорю неплохо», – признавался Божович, а возглавляя «Црвену Звезду», пришел на праздник по случаю годовщины победы в Межконтинентальном кубке в майке с изображением Владимира Путина.

text text text Публикация от text (@crvenazvezdafk) 8 Дек 2015 в 11:55 PST

Божович – идеальный тренер для аутсайдера и середняка. Во всех командах он выдерживал свой уровень, не проваливался оглушительно, а кое-где и добился настоящих успехов: у «Амкара» и «Арсенала» – самое высокое место в РПЛ, выигрыш Кубка в «Ростове», выход в финал Кубка в «Локомотиве», борьба за высокие места в «Москве». Без Божовича российский футбол в новом сезоне прожил лишь пару месяцев, дальше Мио очередной раз вернулся. Теперь черногорец возглавил «Крылья Советов». Для конкурентов в борьбе за выживание – это не очень приятная новость.