Защитник «Рубина» Виталий Денисов прокомментировал переход в казанскую команду.

«Новый шаг, новый вызов. Пока впечатлениями не могу поделиться, еще рано что-то говорить. Только прилетел.

Надеюсь, что адаптация в команде пройдет быстро. Постараюсь найти общий язык быстро с командой, с тренерами. Как можно быстрее надеюсь приступить к делу.

Конкуренция – это всегда хорошо. Неважно, молодой, опытный – без разницы. Есть главный тренер, он решает, кто будет играть на той или иной позиции. Он главный тренер, у него все карты в руках.

Я надеюсь, что в первую очередь мое присутствие в команде принесет тренеру большую пользу. Для него это тоже большой вызов. Надеюсь помочь ему в этом. Постараться принести максимум пользы», – сказал Денисов.