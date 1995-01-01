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    Виталий Денисов – о трансфере в «Рубин»: «Новый шаг, новый вызов. Надеюсь, адаптация пройдет быстро»

    Защитник «Рубина» Виталий Денисов прокомментировал переход в казанскую команду.

    «Новый шаг, новый вызов. Пока впечатлениями не могу поделиться, еще рано что-то говорить. Только прилетел.

    Надеюсь, что адаптация в команде пройдет быстро. Постараюсь найти общий язык быстро с командой, с тренерами. Как можно быстрее надеюсь приступить к делу.

    Конкуренция – это всегда хорошо. Неважно, молодой, опытный – без разницы. Есть главный тренер, он решает, кто будет играть на той или иной позиции. Он главный тренер, у него все карты в руках.

    Я надеюсь, что в первую очередь мое присутствие в команде принесет тренеру большую пользу. Для него это тоже большой вызов. Надеюсь помочь ему в этом. Постараться принести максимум пользы», – сказал Денисов.

    • Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан на год. Он перешел в клуб свободным агентом.
    • Прошлый сезон он провел в аренде в «Крыльях Советов», права на футболиста принадлежали «Локомотиву».
    • Денисов сыграл 18 матчей во всех турнирах за «Крылья» и сделал две голевые передачи.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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