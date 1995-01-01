Тренер «Рубина» Докампо – об игре с «Локомотивом»: «Пенальти был не очень чистый»

Формально главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо поделился эмоциями от ничьи в матче с «Локомотивом» (1:1).

– Думаю, что поначалу «Локомотив» владел инициативой, у нас были определенные проблемы с атакующей группой игроков соперника. Но потом мы сумели решить эти проблемы.

Они не забили пенальти, забили со стандарта, но мы сумели отыграться и увозим ничью.

– Как считаете, незабитый пенальти эмоционально хорошо повлиял на команду?

– Думаю, да. Но в том эпизоде пенальти был не очень чистый. Виталий Денисов имел преимущество перед соперником.

– В эпизоде, когда забивал Миранчук, игроки атакующей команды встали в стенку, хотя по новым правилам этого делать было нельзя. Гол был забит с нарушением?

– По новым правилам игроки атакующей команды действительно должны находиться как минимум на расстоянии метра от стенки. Это правило не было соблюдено.

– Почему Кварацхелию выпустили не с первых минут? Это из–за психологического пресса?

– Это не главная причина. Он просто еще не готов играть все 90 минут.

– Что с Подберезкиным? Тяжелой травмы нет?

– Нет. Думаю, это скорее усталость.

– С 66–й по 76–ю минуту игроки «Рубина» бегали так как никогда. А с 76–й стали много лежать.

– Думаю, все хотят выиграть. У соперника очень хорошие игроки атаки, братья Миранчуки и другие. Мы много времени бегали за ними.

После нашего гола, может быть, и сказался психологический момент. Когда добываешь результат, есть определенная психологическая проблема.

Мы хотим это исправить. Вместо того, чтобы делать шаг назад, нужно делать шаг вперед.