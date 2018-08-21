Защитник «Локомотива» Денисов продолжит карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».

Самарцы арендуют 31-летнего футболиста на срок до конца текущего сезона.

В РПЛ-2018/19 игрок сборной Узбекистана пока не провел ни одного матча.

«Крылья Советов» арендуют Виталия Денисова у «Локомотива» до конца сезона. Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам», – сказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

Денисов выступает за «Локомотив» с начала 2013 года. За это время он выходил на поле в 141 встрече, записав на свой счет один гол и 11 результативных передач.