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    Защитник «Локомотива» Денисов продолжит карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов».

    Самарцы арендуют 31-летнего футболиста на срок до конца текущего сезона.

    В РПЛ-2018/19 игрок сборной Узбекистана пока не провел ни одного матча.

    «Крылья Советов» арендуют Виталия Денисова у «Локомотива» до конца сезона. Сегодня вечером футболист вылетает к нам, завтра он приступит к тренировкам», – сказал директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

    Денисов выступает за «Локомотив» с начала 2013 года. За это время он выходил на поле в 141 встрече, записав на свой счет один гол и 11 результативных передач.

    Источник: Р-Спорт

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    21.08.2018 17:33
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 21 августа 2018, 20:38

      Зверь просто.
      Но..много говорил...

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:02

      Игрок напористый и скорей всего усилит КС.

      3
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > zigbert 22 августа 2018, 12:46

      Денисовы, они все такие.

      0
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 21 августа 2018, 19:54

      Возникает вопрос, а зачем вообще тогда Локо с ним контракт ещё на год продлевал, чтобы потом его отдать в аренду?

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 августа 2018, 19:43

      И игрок практику получит и Крысам хорошо - может начнут очки собирать!! Удачи в нашем клубе!

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 августа 2018, 19:32

      Однозначно усиление для Крылышек. Очень старательный игрок, вообще странно что проиграл конкуренцию в основу Локо

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 19:32

      "КС" он усилит, если будет играть как в "Локо до того как присел на лавочку. Опытный, быстрый, креативный, правда проблемы с дисциплиной на поле есть. Но думаю Тихонов найдёт с ним взаимопонимание.

      3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 21 августа 2018, 18:58

      Бомбардир, не до конца сезона, а до конца года... Ну в самом деле... возьмите меня на работу

      3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 августа 2018, 18:48

      хорошо!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > h3LL1k 21 августа 2018, 19:12

      поздравляю, вам еще послужит игрок то неплохой. раз Палыч не рассчитывает на него чего добру пропадать :)

      5
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > OfaZavr 21 августа 2018, 19:43

      спасибо))) согласен с тобой , как бы не много игр видел с ним , ну те игры которые приходилось видеть доставили хорошее впечатления о нём , очень трудолюбивый игрок)

      3
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 августа 2018, 18:22

      Не парьтесь!!!Палыч знает,что делает!!!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 августа 2018, 17:53

      А цена аренды- три очка в прошедшем туре?

      4
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > Боцман59rus 21 августа 2018, 18:07

      Забавная шутка, оценят ли )))

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > LOKOfanatik19 21 августа 2018, 18:17

      сразу видно у кого с чувством юмора и интеллектом баланс отрицательный

      2
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      Рейтинг: +2185

      LOKOfanatik19 > Боцман59rus 21 августа 2018, 18:56

      Вроде оценил шутку, но оценят ли другие так же как....

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