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Виталий Денисов
Статистика
Виталий Денисов - статистика
Завершил карьеру
23 февраля 1987 (39)
#29 | Защитник
178 см | 75 кг
Узбекистан | Россия
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК 2023/2024
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Азия 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
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Лига Европы 2010/2011
Украина. Датагруп Кубок 2010/2011
Украина. Премьер-Лига 2010/2011
Чемпионат Украины 2009/2010
Чемпионат Украины 2008/2009
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
27.11.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
2 : 1
21.11.2021
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.11.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
2 : 0
13.11.2021
Акрон
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
2 : 1
06.11.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
1 : 0
23.10.2021
Велес
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Металлург Л
0 : 4
17.10.2021
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
0 : 2
13.10.2021
Волгарь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.10.2021
Балтика
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 1
03.10.2021
Олимп-Долгопрудный
55' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
25.09.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 2
19.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 0
15.09.2021
Кубань
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 0
10.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
05.09.2021
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
2 : 1
29.08.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
08.08.2021
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Акрон
0 : 0
31.07.2021
Балтика
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 1
24.07.2021
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Томь
1 : 0
17.07.2021
Балтика
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
3 : 3
10.07.2021
Балтика
1' - 46'
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