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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Балтика
Оренбург - Балтика: обзор матча 06 ноября 2021
Оренбург
06.11.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
77'
Н. Титков
85'
Р. Гойкович
23'
А. Попов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Балтика
Замена
А. Ойеволе
️️️️
Н. Титков
89'
86'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
И. Гелоян
86'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
ГОЛ! 2:1!
Р. Гойкович
85'
Желтая карточка
А. Эктов
81'
79'
Желтая карточка
И. Остойич
78'
Замена
М. Маркович
️️️️
Я. Казаев
ГОЛ! 1:1!
Н. Титков
77'
74'
Желтая карточка
И. Гелоян
73'
Замена
М. Тишкин
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Ю. Ковалев
️️️️
Н. Прудников
70'
Замена
А. Шаболин
️️️️
А. Корян
69'
Желтая карточка
С. Бреев
45'
Желтая карточка
Р. Гойкович
45'
32'
Желтая карточка
М. Кашчелан
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Попов
Желтая карточка
М. Сиваков
22'
Желтая карточка
А. Малых
20'
Желтая карточка
А. Миронов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Аршак Корян
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-3-1-2
1
Гошев
15
Эктов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
23
Бреев
18
Титков
8
Миронов
77
Корян
11
Прудников
77
Писарский
4-1-2-3
39
Бориско
33
Карпович
21
Остойич
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
4
Кленкин
53
Казаев
18
Попов
6
Кузьмин
10
Гелоян
18
Титков
58
Ойеволе
58
Ойеволе
18
Титков
77
Корян
11
Шаболин
11
Шаболин
77
Корян
11
Прудников
17
Ковалев
17
Ковалев
11
Прудников
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
6
Кузьмин
44
Тишкин
44
Тишкин
6
Кузьмин
10
Гелоян
7
Муртазаев
7
Муртазаев
10
Гелоян
53
Казаев
13
Маркович
13
Маркович
53
Казаев
Остались в запасе
Оренбург
Балтика
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
60
Владислав Полетаев
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Оренбург - Балтика
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
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