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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 13 октября 2021
Балтика
13.10.2021, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
0 : 2
Завершен
Волгарь
59'
А. Симонян
77'
А. Симонян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волгарь
88'
Замена
А. Погосов
️️️️
И. Ращеня
Желтая карточка
В. Лазарев
87'
83'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гилязетдинов
Желтая карточка
М. Кашчелан
81'
Замена
В. Денисов
️️️️
А. Мещанинов
81'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Макарчук
81'
Желтая карточка
И. Альшин
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Симонян
Желтая карточка
А. Мещанинов
71'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
М. Маркович
69'
69'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Симонян
46'
Желтая карточка
Д. Горовых
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Д. Кленкин
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Шамкин
46'
Желтая карточка
Я. Казаев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-3-2
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
4
Кленкин
53
Казаев
6
Кузьмин
8
Шамкин
18
Попов
13
Маркович
10
Альшин
4-2-1-1-2
81
Смирнов
4
Ращеня
69
Козлов
3
Ведерников
6
Печенкин
27
Горовых
56
Демьянов
21
Баев
10
Симонян
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
8
Шамкин
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Шамкин
26
Мещанинов
29
Денисов
29
Денисов
26
Мещанинов
4
Кленкин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
4
Кленкин
13
Маркович
7
Муртазаев
7
Муртазаев
13
Маркович
17
Макарчук
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Макарчук
4
Ращеня
24
Погосов
24
Погосов
4
Ращеня
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
20
Диего Малания
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
30
Дмитрий Саганович
ВР
7
Алексей Павлишин
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Балтика - Волгарь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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