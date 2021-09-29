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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Балтика
Текстильщик - Балтика: обзор матча 29 сентября 2021
Текстильщик
29.09.2021, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
3 : 2
Завершен
Балтика
21'
Г. Гогричиани
87'
Л. Н'Диайе
90+5'
Л. Н'Диайе
49'
Д. Кленкин
68'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Балтика
ГОЛ! 3:2!
Л. Н'Диайе
90'
+5
89'
Желтая карточка
В. Шахов
ГОЛ! 2:2!
Л. Н'Диайе
87'
83'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Д. Кленкин
79'
Желтая карточка
Д. Шамкин
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
Г. Гогричиани
77'
Замена
В. Карпов
️️️️
М. Бачинский
75'
72'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Р. Муртазаев
72'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
И. Гелоян
68'
ГОЛ! 1:2!
Я. Казаев
Замена
М. Бачинский
️️️️
В. Сергеев
63'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Х. Машуков
62'
60'
Замена
С. Карпович
️️️️
А. Попов
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кленкин
46'
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
А. Горюшкин
25'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гогричиани
21'
17'
Желтая карточка
И. Гелоян
Желтая карточка
И. Шведюк
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
95
Максим Едапин
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Илья Шведюк
ОП
11
Егор Пруцев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
11
Лассана Н'Диайе
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-1-2-1-2
95
Едапин
23
Макушкин
88
Обивалин
90
Хрипков
95
Губочкин
7
Шведюк
0
Машуков
7
Горюшкин
11
Пруцев
14
Сергеев
97
Гогричиани
3-3-3-1
39
Бориско
29
Шахов
26
Мещанинов
17
Макарчук
4
Кленкин
53
Казаев
7
Муртазаев
18
Попов
6
Кузьмин
10
Гелоян
10
Альшин
0
Машуков
9
Мосейчук
9
Мосейчук
0
Машуков
Бачинский
62
Карпов
62
Карпов
Бачинский
14
Сергеев
77
Бачинский
77
Бачинский
14
Сергеев
97
Гогричиани
11
Н'Диайе
11
Н'Диайе
97
Гогричиани
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
18
Попов
33
Карпович
33
Карпович
18
Попов
4
Кленкин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
4
Кленкин
10
Гелоян
8
Шамкин
8
Шамкин
10
Гелоян
7
Муртазаев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
7
Муртазаев
Остались в запасе
Текстильщик
Балтика
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
19
Сергей Косицин
ЛЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
17
Дмитрий Рудаков
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Текстильщик - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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