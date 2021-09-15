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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Кубань
Балтика - Кубань: обзор матча 15 сентября 2021
Балтика
15.09.2021, среда, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Кубань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Кубань
90'
+1
Желтая карточка
Н. Абдоков
89'
Желтая карточка
А. Часовских
Вторая желтая
Я. Казаев
85'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
83'
80'
Вторая желтая
Н. Кармаев
78'
Желтая карточка
Р. Гиголаев
78'
Желтая карточка
Н. Кармаев
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
М. Маркович
74'
71'
Замена
А. Часовских
️️️️
М. Лаук
Желтая карточка
Я. Казаев
61'
61'
Замена
М. Сидоров
️️️️
К. Климов
Замена
А. Попов
️️️️
М. Кашчелан
59'
Замена
С. Джамилов
️️️️
С. Карпович
59'
Желтая карточка
М. Кашчелан
51'
46'
Замена
И. Петров
️️️️
О. Шалаев
43'
Желтая карточка
О. Шалаев
8'
Желтая карточка
К. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Кубань
1
Андрей Климович
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
10
Максим Лаук
ЛВ
38
Василий Алейников
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
36
Азамат Гурфов
ЦП
17
Ника Гиголаев
ПП
90
Кирилл Климов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Кубань
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
10
Илья Петров
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
15
Андрей Часовских
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Макарчук
21
Остойич
26
Мещанинов
33
Карпович
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
10
Гелоян
6
Кузьмин
13
Маркович
3-2-3-1-1
1
Климович
22
Рыбин
27
Грицаенко
45
Кармаев
38
Алейников
18
Шалаев
17
Гиголаев
36
Гурфов
13
Гиголаев
10
Лаук
90
Климов
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
33
Карпович
7
Джамилов
7
Джамилов
33
Карпович
18
Кашчелан
18
Попов
18
Попов
18
Кашчелан
13
Маркович
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
13
Маркович
90
Климов
81
Сидоров
81
Сидоров
90
Климов
18
Шалаев
10
Петров
10
Петров
18
Шалаев
10
Лаук
15
Часовских
15
Часовских
10
Лаук
Остались в запасе
Балтика
Кубань
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
91
Даниил Баринов
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
99
Нури Абдоков
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Кубань
2
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Информация о матче
Стадион:
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