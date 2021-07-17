Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 17 июля 2021
Томь
17.07.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
78'
А. Семейкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
87'
Замена
Ю. Петровский
️️️️
М. Кашчелан
86'
Желтая карточка
В. Денисов
83'
Желтая карточка
М. Кашчелан
83'
Замена
И. Гелоян
️️️️
И. Альшин
ГОЛ! 1:0!
А. Семейкин
78'
77'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Замена
С. Радостев
️️️️
И. Кубышкин
75'
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Почивалин
74'
Замена
О. Леонов
️️️️
М. Дмитриев
63'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Гордюшенко
62'
Желтая карточка
А. Гордюшенко
61'
Желтая карточка
И. Кубышкин
53'
52'
Замена
А. Попов
️️️️
С. Джамилов
Желтая карточка
К. Корж
32'
Желтая карточка
М. Дмитриев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Томь
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Олег Леонов
АП
10
Семен Радостев
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
29
Павел Кудряшов
ПВ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-3-1-1-2
99
Арапов
80
Климов
28
Семейкин
46
Мамин
13
Почивалин
13
Кубышкин
4
Абрамов
72
Гордюшенко
10
Кирсанов
10
Корж
11
Дмитриев
3-2-1-3-1
1
Латышонок
29
Денисов
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Сергеев
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Альшин
6
Кузьмин
7
Джамилов
9
Дибиргаджиев
13
Почивалин
2
Серасхов
2
Серасхов
13
Почивалин
11
Дмитриев
10
Леонов
10
Леонов
11
Дмитриев
13
Кубышкин
10
Радостев
10
Радостев
13
Кубышкин
72
Гордюшенко
16
Ставпец
16
Ставпец
72
Гордюшенко
18
Кашчелан
23
Петровский
23
Петровский
18
Кашчелан
10
Альшин
10
Гелоян
10
Гелоян
10
Альшин
7
Джамилов
18
Попов
18
Попов
7
Джамилов
Остались в запасе
Томь
Балтика
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Давид Волк
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
77
Вячеслав Беззубов
ВР
16
Данил Савиных
ЦЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Давид Волк
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Томь - Балтика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Балтика
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
4
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
4
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+