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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Алания
Балтика - Алания: обзор матча 25 сентября 2021
Балтика
25.09.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
1 : 1
Завершен
Алания
39'
И. Гелоян
16'
Н. Гиоргобиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Алания
Желтая карточка
С. Джамилов
86'
83'
Замена
А. Засеев
️️️️
А. Хугаев
78'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
Б. Магомедов
Желтая карточка
М. Кашчелан
77'
Желтая карточка
И. Остойич
70'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
В. Лазарев
66'
Замена
С. Джамилов
️️️️
И. Гелоян
66'
Замена
Я. Казаев
️️️️
Д. Кленкин
66'
65'
Замена
И. Машуков
️️️️
Н. Гиоргобиани
57'
Вторая желтая
А. Татаев
Желтая карточка
В. Лазарев
54'
51'
Желтая карточка
А. Цараев
Желтая карточка
Д. Кленкин
48'
46'
Желтая карточка
А. Хабалов
46'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Эльдарушев
Замена
А. Попов
️️️️
С. Карпович
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Гелоян
39'
32'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
26'
Желтая карточка
А. Татаев
16'
ГОЛ! 0:1!
Н. Гиоргобиани
2'
Желтая карточка
А. Хугаев
Желтая карточка
И. Гелоян
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Рустам Сосранов
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Алания
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
23
Алан Гиоев
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
4-1-3-2
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
33
Карпович
4
Кленкин
10
Гелоян
77
Лазарев
10
Альшин
13
Маркович
6
Кузьмин
3-1-3-3
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Сосранов
5
Татаев
8
Хугаев
7
Гурциев
99
Гиоргобиани
15
Хабалов
11
Эльдарушев
97
Магомедов
22
Цараев
4
Кленкин
53
Казаев
53
Казаев
4
Кленкин
77
Лазарев
18
Кашчелан
18
Кашчелан
77
Лазарев
10
Гелоян
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Гелоян
33
Карпович
18
Попов
18
Попов
33
Карпович
11
Эльдарушев
8
Хубулов
8
Хубулов
11
Эльдарушев
99
Гиоргобиани
14
Машуков
14
Машуков
99
Гиоргобиани
97
Магомедов
80
Хосонов
80
Хосонов
97
Магомедов
8
Хугаев
13
Засеев
13
Засеев
8
Хугаев
Остались в запасе
Балтика
Алания
8
Даниил Шамкин
АП
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
23
Алан Гиоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
8
Даниил Шамкин
АП
7
Роман Муртазаев
ЦП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ОП
Остались в запасе
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
23
Алан Гиоев
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
21
Батрадз Кокоев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Балтика - Алания
6
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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