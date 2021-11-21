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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ротор
Балтика - Ротор: обзор матча 21 ноября 2021
Балтика
21.11.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ротор
75'
О. Алейник
90+4'
В. Лазарев
48'
Т. Мохбалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Ротор
ГОЛ! 2:1!
В. Лазарев
90'
+4
90'
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Ташаев
90'
Замена
Д. Терновский
️️️️
И. Обухов
Желтая карточка
М. Тишкин
89'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Макарчук
82'
ГОЛ! 1:1!
О. Алейник
75'
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Кашчелан
73'
Замена
М. Маркович
️️️️
Я. Казаев
72'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Шамкин
72'
64'
Желтая карточка
О. Николаев
58'
Замена
А. Щеткин
️️️️
К. Муллин
48'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мохбалиев
Замена
М. Тишкин
️️️️
А. Попов
46'
37'
Желтая карточка
И. Обухов
Желтая карточка
И. Альшин
32'
20'
Желтая карточка
Н. Маляров
Желтая карточка
А. Мещанинов
16'
Желтая карточка
И. Остойич
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
34
Тургай Мохбалиев
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Жданов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
34
Олег Алейник
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЦП
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Латышонок
17
Макарчук
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Гелоян
8
Шамкин
18
Попов
6
Кузьмин
10
Альшин
1-1-2-3-2
96
Обухов
3
Мартынов
6
Макаров
34
Мохбалиев
7
Маляров
88
Ташаев
7
Чуканов
11
Николаев
9
Муллин
8
Серченков
8
Шамкин
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Шамкин
18
Попов
44
Тишкин
44
Тишкин
18
Попов
18
Кашчелан
34
Алейник
34
Алейник
18
Кашчелан
17
Макарчук
7
Джамилов
7
Джамилов
17
Макарчук
53
Казаев
13
Маркович
13
Маркович
53
Казаев
96
Обухов
24
Терновский
24
Терновский
96
Обухов
88
Ташаев
77
Минаев
77
Минаев
88
Ташаев
9
Муллин
99
Щеткин
99
Щеткин
9
Муллин
Остались в запасе
Балтика
Ротор
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
61
Илья Голосов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Алексей Жданов
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
20
Игорь Школик
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Алексей Жданов
Статистика матча Балтика - Ротор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
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