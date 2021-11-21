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    Алексей Жданов

    Тренер
    Имя Алексей
    Отчество Геннадиевич
    Фамилия Жданов
    Команда Ротор-2
    Гражданство Россия
    Дата рождения 28 марта 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ротор 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.11.2021 Балтика 2 : 1 Ротор
    27.11.2021 Ротор 1 : 2 Факел
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