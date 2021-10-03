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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Олимп-Долгопрудный
Балтика - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 03 октября 2021
Балтика
03.10.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 1
Завершен
Олимп-Долгопрудный
56'
Я. Казаев
22'
А. Коротаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Олимп-Долгопрудный
88'
Желтая карточка
Н. Балахонцев
Замена
С. Джамилов
️️️️
Д. Кленкин
80'
Желтая карточка
А. Попов
77'
77'
Желтая карточка
Р. Косянчук
77'
Замена
А. Бахтияров
️️️️
А. Коротаев
70'
Желтая карточка
А. Лоуренс
67'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
Д. Ома Ада
Замена
А. Попов
️️️️
И. Гелоян
66'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Сергеев
66'
ГОЛ! 1:1!
Я. Казаев
56'
Замена
В. Денисов
️️️️
Р. Муртазаев
55'
55'
Замена
Я. Гудков
️️️️
А. Алексеев
Красная карточка
И. Остойич
47'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
М. Кузьмин
46'
27'
Желтая карточка
Д. Ома Ада
Желтая карточка
М. Кузьмин
26'
Желтая карточка
Д. Сергеев
23'
22'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Коротаев
Желтая карточка
Я. Казаев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Олимп-Долгопрудный
38
Евгений Ставер
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
34
Никита Балахонцев
ЦФ
3-1-3-3
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
18
Сергеев
4
Кленкин
53
Казаев
7
Муртазаев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
3-3-2-2
38
Ставер
5
Кутин
31
Большаков
27
Алексеев
6
Лоуренс
37
Косянчук
8
Тарасенко
99
Ада
68
Герчиков
91
Булия
24
Коротаев
18
Сергеев
77
Лазарев
77
Лазарев
18
Сергеев
7
Муртазаев
29
Денисов
29
Денисов
7
Муртазаев
6
Кузьмин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
6
Кузьмин
4
Кленкин
7
Джамилов
7
Джамилов
4
Кленкин
10
Гелоян
18
Попов
18
Попов
10
Гелоян
27
Алексеев
66
Гудков
66
Гудков
27
Алексеев
24
Коротаев
17
Бахтияров
17
Бахтияров
24
Коротаев
99
Ада
34
Балахонцев
34
Балахонцев
99
Ада
Остались в запасе
Балтика
Олимп-Долгопрудный
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
31
Илья Абаев
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Олимп-Долгопрудный
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
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