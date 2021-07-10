Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Балтика
Факел - Балтика: обзор матча 10 июля 2021
Факел
10.07.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 3
Завершен
Балтика
32'
Р. Акбашев
39'
Р. Акбашев
61'
М. Максимов
59'
Я. Казаев
68'
Я. Казаев
89'
М. Маркович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Балтика
Желтая карточка
С. Брызгалов
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
И. Альшин
89'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Маркович
Замена
И. Грузнов
️️️️
Х. Аппаев
81'
80'
Желтая карточка
И. Остойич
Замена
А. Шаваев
️️️️
О. Дмитриев
70'
Замена
А. Разборов
️️️️
М. Максимов
69'
68'
ГОЛ! 3:2!
Я. Казаев
ГОЛ! 3:1!
М. Максимов
61'
60'
Замена
М. Маркович
️️️️
Д. Дибиргаджиев
59'
ГОЛ! 2:1!
Я. Казаев
Желтая карточка
А. Мендель
48'
46'
Замена
А. Попов
️️️️
С. Джамилов
46'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
В. Лазарев
46'
Замена
И. Альшин
️️️️
В. Денисов
45'
+1
Желтая карточка
М. Кашчелан
43'
Желтая карточка
С. Джамилов
ГОЛ! 2:0!
Р. Акбашев
39'
ГОЛ! 1:0!
Р. Акбашев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
7
Андрей Разборов
ЦФ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Свинов
2
Черов
91
Суслов
92
Брызгалов
28
Магаль
8
Мендель
71
Мастерной
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
4-1-1-3-1
1
Латышонок
29
Денисов
21
Остойич
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
77
Лазарев
6
Кузьмин
7
Джамилов
9
Дибиргаджиев
34
Дмитриев
8
Шаваев
8
Шаваев
34
Дмитриев
21
Максимов
7
Разборов
7
Разборов
21
Максимов
14
Аппаев
36
Грузнов
36
Грузнов
14
Аппаев
77
Лазарев
18
Сергеев
18
Сергеев
77
Лазарев
29
Денисов
10
Альшин
10
Альшин
29
Денисов
7
Джамилов
18
Попов
18
Попов
7
Джамилов
9
Дибиргаджиев
13
Маркович
13
Маркович
9
Дибиргаджиев
Остались в запасе
Факел
Балтика
6
Денис Шепилов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Главный тренер
Олег Василенко
39
Максим Бориско
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
6
Денис Шепилов
ЦП
79
Данила Ермаков
ВР
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
80
Валерий Царукян
АП
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
23
Юрий Петровский
ЦЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Факел - Балтика
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Факел
Балтика
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
23 ноября
2
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
22 ноября
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
21 ноября
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
21 ноября
9
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+