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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Акрон
Балтика - Акрон: обзор матча 13 ноября 2021
Балтика
13.11.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
2 : 0
Завершен
Акрон
22'
Я. Казаев
73'
В. Лазарев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Акрон
Замена
О. Алейник
️️️️
Д. Кленкин
89'
Замена
В. Денисов
️️️️
И. Альшин
89'
Желтая карточка
М. Маркович
87'
Желтая карточка
А. Попов
86'
77'
Замена
В. Нихаев
️️️️
А. Газданов
77'
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Чудин
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Лазарев
73'
Замена
М. Маркович
️️️️
М. Кузьмин
69'
61'
Замена
В. Марухин
️️️️
А. Делькин
Замена
С. Джамилов
️️️️
Я. Казаев
59'
Желтая карточка
М. Тишкин
58'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Шамкин
58'
Желтая карточка
М. Кузьмин
45'
+2
37'
Желтая карточка
И. Зуев
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
22'
20'
Замена
А. Газданов
️️️️
Д. Ефремов
Желтая карточка
Д. Шамкин
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
27
Иван Чудин
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
63
Александр Босов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
55
Джео Данни Экра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Балтика
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
9
Дмитрий Захаров
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
34
Олег Алейник
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
88
Андрей Потапов
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
4-2-3-1
1
Латышонок
17
Макарчук
33
Карпович
26
Мещанинов
44
Тишкин
53
Казаев
4
Кленкин
6
Кузьмин
8
Шамкин
18
Попов
10
Альшин
2-1-3-4
13
Волков
4
Рогач
58
Зуев
27
Чудин
18
Килин
99
Палиенко
22
Ефремов
55
Экра
90
Делькин
9
Гираев
63
Босов
8
Шамкин
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Шамкин
10
Альшин
29
Денисов
29
Денисов
10
Альшин
4
Кленкин
34
Алейник
34
Алейник
4
Кленкин
53
Казаев
7
Джамилов
7
Джамилов
53
Казаев
6
Кузьмин
13
Маркович
13
Маркович
6
Кузьмин
90
Делькин
12
Марухин
12
Марухин
90
Делькин
22
Ефремов
17
Газданов
17
Газданов
22
Ефремов
27
Чудин
88
Потапов
88
Потапов
27
Чудин
Газданов
17
Нихаев
17
Нихаев
Газданов
Остались в запасе
Балтика
Акрон
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Дмитрий Захаров
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Дмитрий Захаров
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
Остались в запасе
50
Никита Гойло
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Статистика матча Балтика - Акрон
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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