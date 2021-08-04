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    Владимир Жапалэу

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Ильич
    Фамилия Жапалэу
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 22 марта 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Акрон 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.08.2021 Енисей 2 : 1 Акрон
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