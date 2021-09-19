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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Балтика
Спартак-2 - Балтика: обзор матча 19 сентября 2021
Спартак-2
19.09.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
86'
В. Шитов
79'
В. Лазарев
84'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Балтика
90'
+3
Желтая карточка
С. Карпович
Желтая карточка
С. Оганесян
90'
+3
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
И. Гапонов
87'
ГОЛ! 1:2!
В. Шитов
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
И. Альшин
79'
ГОЛ! 0:1!
В. Лазарев
Замена
️️️️
Д. Денисов
46'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Спартак-2
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
17
Илья Голятов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
3
Петрунин
95
Гапонов
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
21
Мельников
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
4-1-3-2
39
Бориско
21
Остойич
33
Карпович
26
Мещанинов
17
Макарчук
4
Кленкин
10
Альшин
6
Кузьмин
10
Гелоян
13
Маркович
77
Лазарев
95
Гапонов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
95
Гапонов
Остались в запасе
Спартак-2
Балтика
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Аслан Муталиев
ЛВ
1
Антон Шитов
ВР
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Илья Голятов
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Спартак-2 - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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