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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 27 ноября 2021
Балтика
27.11.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 25 тур
0 : 0
Завершен
КАМАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - КАМАЗ
90'
+2
Желтая карточка
Р. Османов
89'
Желтая карточка
О. Баклов
85'
Замена
Р. Османов
️️️️
Е. Воронин
85'
Замена
А. Абазов
️️️️
О. Калугин
Замена
О. Алейник
️️️️
М. Кашчелан
85'
83'
Желтая карточка
Р. Аюкин
75'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
А. Гаглоев
Замена
С. Джамилов
️️️️
Я. Казаев
74'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
Д. Кленкин
70'
Замена
В. Лазарев
️️️️
И. Гелоян
70'
Желтая карточка
Д. Кленкин
66'
61'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
Р. Янушковский
38'
Желтая карточка
Е. Тесленко
37'
Желтая карточка
Р. Янушковский
Желтая карточка
А. Мещанинов
33'
27'
Желтая карточка
И. Хомуха
Желтая карточка
И. Остойич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
77
Владислав Лазарев
АП
34
Олег Алейник
АП
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
8
Редван Османов
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Бориско
17
Макарчук
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
10
Гелоян
6
Кузьмин
18
Попов
10
Альшин
4-4-1-1
1
Баклов
22
Бевеев
2
Тесленко
91
Куликов
22
Хомуха
42
Кириллов
7
Аюкин
11
Гаглоев
27
Калугин
37
Воронин
10
Янушковский
10
Гелоян
77
Лазарев
77
Лазарев
10
Гелоян
18
Кашчелан
34
Алейник
34
Алейник
18
Кашчелан
4
Кленкин
8
Шамкин
8
Шамкин
4
Кленкин
53
Казаев
7
Джамилов
7
Джамилов
53
Казаев
27
Калугин
23
Абазов
23
Абазов
27
Калугин
11
Гаглоев
11
Игнатенко
11
Игнатенко
11
Гаглоев
10
Янушковский
11
Мусаев
11
Мусаев
10
Янушковский
37
Воронин
8
Османов
8
Османов
37
Воронин
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
71
Алексей Мамин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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