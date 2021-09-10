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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Балтика
Енисей - Балтика: обзор матча 10 сентября 2021
Енисей
10.09.2021, пятница, 15:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
65'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Балтика
90'
+2
Желтая карточка
И. Гелоян
90'
+2
Желтая карточка
И. Альшин
88'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
А. Мещанинов
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Скворцов
85'
Замена
М. Сухомлинов
️️️️
А. Масловский
85'
75'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
71'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Попов
71'
Замена
М. Маркович
️️️️
Р. Муртазаев
Пенальти не реализован!
В. Кичин
69'
ГОЛ! 1:0!
Н. Марков
65'
Замена
А. Ломакин
️️️️
А. Саная
63'
Желтая карточка
И. Лапшов
32'
23'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
28
Данил Новиков
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-3-2-2
1
Опарин
33
Масловский
33
Феррейра
42
Лапшов
2
Кичин
64
Ланин
13
Марков
8
Иванов
21
Раздорских
32
Саная
92
Скворцов
4-3-3
39
Бориско
33
Карпович
26
Мещанинов
21
Остойич
17
Макарчук
53
Казаев
4
Кленкин
7
Муртазаев
18
Попов
6
Кузьмин
10
Альшин
92
Скворцов
84
Молтенинов
84
Молтенинов
92
Скворцов
32
Саная
90
Ломакин
90
Ломакин
32
Саная
33
Масловский
33
Сухомлинов
33
Сухомлинов
33
Масловский
7
Муртазаев
13
Маркович
13
Маркович
7
Муртазаев
18
Попов
10
Гелоян
10
Гелоян
18
Попов
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
26
Мещанинов
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
26
Мещанинов
Остались в запасе
Енисей
Балтика
8
Александр Канаплин
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
28
Данил Новиков
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
Главный тренер
Виктор Тренев
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
8
Александр Канаплин
ЦФ
77
Денис Самойлов
ЦП
22
Дмитрий Ребров
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
10
Михаил Комков
ПП
28
Данил Новиков
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
Главный тренер
Виктор Тренев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Енисей - Балтика
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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