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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Торпедо
Балтика - Торпедо: обзор матча 05 сентября 2021
Балтика
05.09.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо
90+2'
В. Лазарев
31'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Торпедо
ГОЛ! 1:1!
В. Лазарев
90'
+2
89'
Замена
О. Кожемякин
️️️️
И. Енин
Замена
М. Маркович
️️️️
А. Попов
85'
83'
Замена
️️️️
А. Калмыков
83'
Замена
️️️️
М. Султонов
76'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
И. Лебеденко
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Кленкин
71'
Замена
С. Карпович
️️️️
Д. Сергеев
71'
Желтая карточка
А. Мещанинов
67'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Р. Муртазаев
55'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
М. Кашчелан
46'
Желтая карточка
М. Кашчелан
45'
42'
Желтая карточка
А. Померко
41'
Желтая карточка
М. Султонов
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Балтика
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
27
Александр Орехов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
3-2-3-2
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
18
Кашчелан
18
Сергеев
7
Муртазаев
4
Кленкин
53
Казаев
18
Попов
10
Альшин
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
11
Темников
5
Шумских
99
Евдокимов
44
Самсонов
20
Померко
35
Енин
21
Кравчук
28
Султонов
90
Калмыков
10
Лебеденко
4
Кленкин
77
Лазарев
77
Лазарев
4
Кленкин
18
Сергеев
33
Карпович
33
Карпович
18
Сергеев
18
Кашчелан
6
Кузьмин
6
Кузьмин
18
Кашчелан
7
Муртазаев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
7
Муртазаев
18
Попов
13
Маркович
13
Маркович
18
Попов
35
Енин
22
Кожемякин
22
Кожемякин
35
Енин
10
Лебеденко
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
10
Лебеденко
Остались в запасе
Балтика
Торпедо
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
9
Владислав Адаев
ЛВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Балтика - Торпедо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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