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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Краснодар-2
Балтика - Краснодар-2: обзор матча 29 августа 2021
Балтика
29.08.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар-2
16'
И. Альшин
36'
А. Макарчук
56'
Н. Кривцов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Краснодар-2
Желтая карточка
И. Альшин
82'
78'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
Желтая карточка
А. Макарчук
67'
Желтая карточка
М. Кашчелан
63'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Р. Муртазаев
60'
Замена
М. Кашчелан
️️️️
Д. Кленкин
60'
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
60'
56'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кривцов
46'
Замена
Н. Сергеев
️️️️
М. Стрельник
46'
Замена
С. Волков
️️️️
Д. Корнюшин
ГОЛ! 2:0!
А. Макарчук
36'
34'
Желтая карточка
С. Бородин
Замена
А. Попов
️️️️
С. Джамилов
18'
ГОЛ! 1:0!
И. Альшин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Балтика
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
3-1-3-3
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
18
Сергеев
53
Казаев
4
Кленкин
7
Муртазаев
7
Джамилов
6
Кузьмин
10
Альшин
4-2-3-1
1
Ещенко
44
Корнюшин
44
Исаенко
4
Бородин
24
Ивашин
5
Стрельник
56
Рейхмен
2
Манелов
88
Кривцов
11
Апеков
90
Кутовой
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
4
Кленкин
18
Кашчелан
18
Кашчелан
4
Кленкин
7
Джамилов
18
Попов
18
Попов
7
Джамилов
7
Муртазаев
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
7
Муртазаев
44
Корнюшин
82
Волков
82
Волков
44
Корнюшин
5
Стрельник
17
Сергеев
17
Сергеев
5
Стрельник
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
Балтика
Краснодар-2
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Балтика - Краснодар-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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Балтика
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