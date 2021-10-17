Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Балтика
Металлург Л - Балтика: обзор матча 17 октября 2021
Металлург Л
17.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 4
Завершен
Балтика
36'
И. Гелоян
70'
Д. Кленкин
77'
Р. Войдель (АГ)
89'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Балтика
90'
+2
Замена
В. Шахов
️️️️
Д. Кленкин
90'
+1
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
И. Гелоян
90'
+1
Замена
В. Денисов
️️️️
И. Альшин
89'
ГОЛ! 0:4!
И. Альшин
89'
Замена
В. Лазарев
️️️️
М. Кузьмин
Желтая карточка
Р. Войдель
86'
79'
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Маркович
78'
Желтая карточка
Д. Кленкин
Замена
В. Черный
️️️️
Ю. Завезен
78'
77'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Р. Войдель
Замена
Р. Ахвледиани
️️️️
А. Кутьин
77'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кленкин
Замена
А. Овчинников
️️️️
Д. Поярков
62'
Желтая карточка
Г. Киселев
59'
58'
Желтая карточка
И. Остойич
Желтая карточка
Д. Сухарев
52'
Замена
А. Белов
️️️️
А. Иваньков
46'
Замена
Д. Сухарев
️️️️
Р. Шаповалов
46'
41'
Желтая карточка
М. Кашчелан
36'
ГОЛ! 0:1!
И. Гелоян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
13
Максим Матюша
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
70
Артур Арустамян
ЦП
78
Геннадий Киселев
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
22
Юрий Завезен
ПП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Металлург Л
1
Давид Иканович
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
5
Дмитрий Сухарев
ПЗ
7
Николай Иванников
ЛВ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
14
Вадим Черный
ОП
29
Евгений Фролов
ЦП
10
Андрей Овчинников
ЦФ
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
98
Илья Визнович
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-5-1-1
13
Матюша
64
Баульчев
3
Иваньков
4
Редькович
20
Войдель
70
Арустамян
78
Киселев
25
Поярков
22
Завезен
15
Шаповалов
48
Кутьин
3-1-1-3-2
39
Бориско
21
Остойич
33
Карпович
17
Макарчук
18
Кашчелан
4
Кленкин
10
Альшин
6
Кузьмин
10
Гелоян
13
Маркович
18
Попов
3
Иваньков
4
Белов
4
Белов
3
Иваньков
15
Шаповалов
5
Сухарев
5
Сухарев
15
Шаповалов
25
Поярков
10
Овчинников
10
Овчинников
25
Поярков
22
Завезен
14
Черный
14
Черный
22
Завезен
48
Кутьин
9
Ахвледиани
9
Ахвледиани
48
Кутьин
10
Гелоян
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
10
Гелоян
10
Альшин
29
Денисов
29
Денисов
10
Альшин
6
Кузьмин
77
Лазарев
77
Лазарев
6
Кузьмин
13
Маркович
7
Джамилов
7
Джамилов
13
Маркович
4
Кленкин
29
Шахов
29
Шахов
4
Кленкин
Остались в запасе
Металлург Л
Балтика
1
Давид Иканович
ВР
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЛВ
3
Максим Сазонов
ЛЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
1
Давид Иканович
ВР
29
Евгений Фролов
ЦП
7
Николай Иванников
ЛВ
3
Максим Сазонов
ЛЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Остались в запасе
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Металлург Л - Балтика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Балтика
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Футболист «Балтики» выбыл до конца года
Вчера, 22:47
2
«Балтика» может зимой продать двух лидеров
Вчера, 13:30
6
«Динамо Мх» – «Балтика» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Кубок России, 25 ноября 2026
Вчера, 11:07
Кубок России: шансы «Динамо Махачкала» и «Балтики» на победу в матче группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 09:12
Талалаеву предрекли конфликт со спортивным директором «Балтики»: «Он мечтал сына поставить»
Вчера, 00:36
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+