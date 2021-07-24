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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Оренбург
Балтика - Оренбург: обзор матча 24 июля 2021
Балтика
24.07.2021, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
30'
Я. Казаев
45'
Д. Фамейе (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Оренбург
90'
+2
Желтая карточка
К. Капленко
88'
Желтая карточка
Р. Гойкович
Замена
Д. Шамкин
️️️️
С. Джамилов
85'
85'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Эктов
80'
Замена
Р. Гойкович
️️️️
А. Миронов
Замена
Д. Кленкин
️️️️
Д. Сергеев
79'
62'
Вторая желтая
М. Сиваков
60'
Желтая карточка
А. Миронов
46'
Замена
М. Стаматов
️️️️
Н. Прудников
Замена
С. Карпович
️️️️
В. Денисов
46'
Замена
А. Попов
️️️️
М. Кашчелан
46'
Замена
И. Остойич
️️️️
Д. Дибиргаджиев
46'
Вторая желтая
А. Макарчук
45'
45'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Фамейе
Желтая карточка
А. Макарчук
35'
ГОЛ! 1:0!
Я. Казаев
30'
Желтая карточка
М. Кашчелан
27'
Желтая карточка
Д. Дибиргаджиев
10'
9'
Желтая карточка
Н. Титков
5'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
Желтая карточка
Я. Казаев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
91
Абдулайе Диалло
ЦФ
3-2-1-3-1
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
29
Денисов
18
Сергеев
18
Кашчелан
53
Казаев
7
Джамилов
6
Кузьмин
10
Альшин
9
Дибиргаджиев
3-2-3-2
1
Кеняйкин
15
Эктов
3
Сиваков
58
Ойеволе
12
Малых
2
Полуяхтов
8
Миронов
55
Капленко
18
Титков
7
Фамейе
11
Прудников
29
Денисов
33
Карпович
33
Карпович
29
Денисов
9
Дибиргаджиев
21
Остойич
21
Остойич
9
Дибиргаджиев
18
Сергеев
4
Кленкин
4
Кленкин
18
Сергеев
7
Джамилов
8
Шамкин
8
Шамкин
7
Джамилов
18
Кашчелан
18
Попов
18
Попов
18
Кашчелан
11
Прудников
30
Стаматов
30
Стаматов
11
Прудников
8
Миронов
3
Гойкович
3
Гойкович
8
Миронов
15
Эктов
91
Диалло
91
Диалло
15
Эктов
Остались в запасе
Балтика
Оренбург
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
77
Владимир Писарский
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Остались в запасе
77
Владимир Писарский
ЦФ
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Балтика - Оренбург
4
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Кирилл Большаков (Санкт-Петербург)
Рустам Равилов (Саранск)
Делегат:
Сергей Нечай (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Александр Гончар (Сочи)
Стадион:
Ростех Арена
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