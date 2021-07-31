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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Балтика
Акрон - Балтика: обзор матча 31 июля 2021
Акрон
31.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Акрон - Балтика
Желтая карточка
А. Делькин
90'
Замена
А. Босов
️️️️
Н. Чистяков
83'
Замена
А. Потапов
️️️️
И. Чудин
83'
82'
Замена
В. Денисов
️️️️
А. Попов
82'
Замена
И. Гелоян
️️️️
С. Джамилов
Замена
А. Килин
️️️️
М. Палиенко
70'
68'
Замена
М. Маркович
️️️️
Д. Шамкин
Замена
А. Делькин
️️️️
М. Майрович
61'
Замена
К. Гираев
️️️️
В. Бабаев
61'
Желтая карточка
И. Рогач
42'
27'
Желтая карточка
И. Альшин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
4
Иван Рогач
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
99
Максим Палиенко
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Акрон
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
17
Артур Газданов
ЛВ
7
Сефер Эмини
ЦП
88
Андрей Потапов
ЦП
63
Александр Босов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-2-2-2
13
Волков
23
Чистяков
4
Рогач
58
Зуев
4
Савичев
27
Чудин
7
Песегов
99
Палиенко
11
Бабаев
10
Майрович
10
Базелюк
3-1-2-3-1
39
Бориско
33
Карпович
21
Остойич
26
Мещанинов
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
10
Альшин
8
Шамкин
7
Джамилов
18
Попов
11
Бабаев
9
Гираев
9
Гираев
11
Бабаев
23
Чистяков
63
Босов
63
Босов
23
Чистяков
27
Чудин
88
Потапов
88
Потапов
27
Чудин
99
Палиенко
18
Килин
18
Килин
99
Палиенко
10
Майрович
90
Делькин
90
Делькин
10
Майрович
18
Попов
29
Денисов
29
Денисов
18
Попов
7
Джамилов
10
Гелоян
10
Гелоян
7
Джамилов
8
Шамкин
13
Маркович
13
Маркович
8
Шамкин
Остались в запасе
Акрон
Балтика
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
Главный тренер
Владимир Жапалэу
77
Владислав Лазарев
АП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
17
Артур Газданов
ЛВ
50
Никита Гойло
ВР
2
Александр Нестеров
ЦЗ
7
Сефер Эмини
ЦП
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Жапалэу
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Акрон - Балтика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Кристалл
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