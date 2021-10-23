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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Велес
Балтика - Велес: обзор матча 23 октября 2021
Балтика
23.10.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 0
Завершен
Велес
90+3'
А. Мещанинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Велес
ГОЛ! 1:0!
А. Мещанинов
90'
+3
Замена
М. Тишкин
️️️️
Я. Казаев
90'
+1
89'
Желтая карточка
А. Кахидзе
85'
Замена
А. Самылин
️️️️
А. Смит
Замена
М. Маркович
️️️️
И. Гелоян
85'
81'
Желтая карточка
А. Осипов
77'
Желтая карточка
А. Галоян
71'
Желтая карточка
А. Смит
Желтая карточка
И. Остойич
67'
63'
Замена
Ф. Стаменкович
️️️️
Н. Тарасов
61'
Замена
Р. Мальцев
️️️️
А. Вульфов
61'
Замена
Д. Лопатин
️️️️
М. Митришев
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Кузьмин
61'
58'
Желтая карточка
К. Кертанов
44'
Желтая карточка
М. Митришев
Желтая карточка
И. Альшин
15'
3'
Желтая карточка
Н. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
2
Николай Тарасов
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
96
Александр Вульфов
ОП
5
Александр Осипов
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
21
Артур Галоян
АП
18
Константин Кертанов
АП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Ариагнер Смит
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
8
Даниил Шамкин
АП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Велес
1
Вячеслав Граб
ВР
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
96
Руслан Мальцев
ОП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
17
Даниил Лопатин
ЦФ
3-1-2-3-1
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
21
Остойич
18
Кашчелан
4
Кленкин
53
Казаев
10
Гелоян
6
Кузьмин
10
Альшин
18
Попов
3-2-1-3-1
13
Косаревский
24
Кахидзе
24
Коротков
2
Тарасов
96
Вульфов
5
Осипов
18
Кабахидзе
95
Митришев
18
Кертанов
21
Галоян
11
Смит
53
Казаев
44
Тишкин
44
Тишкин
53
Казаев
6
Кузьмин
7
Джамилов
7
Джамилов
6
Кузьмин
10
Гелоян
13
Маркович
13
Маркович
10
Гелоян
96
Вульфов
96
Мальцев
96
Мальцев
96
Вульфов
11
Смит
97
Самылин
97
Самылин
11
Смит
2
Тарасов
5
Стаменкович
5
Стаменкович
2
Тарасов
95
Митришев
17
Лопатин
17
Лопатин
95
Митришев
Остались в запасе
Балтика
Велес
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Остались в запасе
1
Вячеслав Граб
ВР
26
Анатолий Анисимов
ЦП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Балтика - Велес
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
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