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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 09 октября 2021
СКА-Хабаровск
09.10.2021, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
0 : 2
Завершен
Балтика
51'
А. Попов
77'
В. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
88'
Замена
В. Денисов
️️️️
Я. Казаев
Красная карточка
В. Сугробов
85'
82'
Желтая карточка
С. Карпович
Желтая карточка
Г. Грачев
82'
77'
ГОЛ! 0:2!
В. Лазарев
Замена
А. Галимов
️️️️
В. Брагин
75'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
В. Кольцов
64'
Замена
Д. Литвин
️️️️
Д. Фомин
64'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Д. Караев
57'
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
Эмерсон
57'
54'
Замена
В. Лазарев
️️️️
Д. Шамкин
54'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
Д. Кленкин
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
49'
Желтая карточка
Д. Шамкин
46'
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Маркович
Вторая желтая
В. Андямов
38'
31'
Желтая карточка
М. Маркович
Желтая карточка
Эмерсон
27'
26'
Желтая карточка
А. Мещанинов
Желтая карточка
В. Андямов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
14
Валентин Андямов
ОП
8
Виталий Кольцов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
10
Камран Алиев
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
27
Александр Галимов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
11
Александр Носов
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Балтика
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-3-3
1
Сугробов
96
Смирнов
51
Грачев
25
Эмерсон
17
Фомин
14
Андямов
8
Кольцов
33
Квеквескири
10
Караев
11
Брагин
10
Алиев
3-1-2-3-1
1
Латышонок
33
Карпович
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
4
Кленкин
18
Попов
8
Шамкин
10
Альшин
13
Маркович
25
Эмерсон
27
Мануйлов
27
Мануйлов
25
Эмерсон
10
Караев
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
10
Караев
17
Фомин
3
Литвин
3
Литвин
17
Фомин
11
Брагин
27
Галимов
27
Галимов
11
Брагин
8
Кольцов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
8
Кольцов
13
Маркович
7
Джамилов
7
Джамилов
13
Маркович
8
Шамкин
77
Лазарев
77
Лазарев
8
Шамкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
6
Кузьмин
4
Кленкин
53
Казаев
29
Денисов
29
Денисов
53
Казаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Александр Носов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
1
Дмитрий Хомич
ВР
41
Сергей Самок
ВР
44
Михаил Тихонов
ПВ
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Александр Носов
ПВ
Остались в запасе
18
Дмитрий Сергеев
ОП
1
Давид Волк
ВР
29
Виталий Шахов
ЦЗ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
3
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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