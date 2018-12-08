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    • Денисов – о победе над «Ростовом»: «В последней игре года очки были нужны как воздух»

    Денисов – о победе над «Ростовом»: «В последней игре года очки были нужны как воздух»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов подвел итог победе над «Ростовом» в 17-м туре чемпионата России.

    «Самое главное – три очка. Последняя игра года, очки были нужны как воздух. Мы выполнили установку тренера, играли слаженно, строго. Главное, что выстояли. Потом уровнялись и дальше в большинстве остались.

    Какие можно подвести промежуточные итоги? Нам нужно провести хорошую работу над ошибками и готовиться ко второй части. А пока надо прийти в себя, залечить в отпуске все свои болячки. Самое главное – отдохнуть и с новыми силами в бой!» — сказал футболист в интервью пресс-службе самарского клуба.

    Благодаря домашней победе команда Миодрага Божовича вышла из зоны вылета.

    Источник: «Крылья Советов»

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    08.12.2018 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 декабря 2018, 17:11

      и п.дор вам дал очки

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > латунный сепаратист 8 декабря 2018, 20:03

      и в очко дал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      Sviro 8 декабря 2018, 16:27

      Отличного отдыха! Только много не пейте! :)

      1
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