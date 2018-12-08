Денисов – о победе над «Ростовом»: «В последней игре года очки были нужны как воздух»

Полузащитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов подвел итог победе над «Ростовом» в 17-м туре чемпионата России.

«Самое главное – три очка. Последняя игра года, очки были нужны как воздух. Мы выполнили установку тренера, играли слаженно, строго. Главное, что выстояли. Потом уровнялись и дальше в большинстве остались.

Какие можно подвести промежуточные итоги? Нам нужно провести хорошую работу над ошибками и готовиться ко второй части. А пока надо прийти в себя, залечить в отпуске все свои болячки. Самое главное – отдохнуть и с новыми силами в бой!» — сказал футболист в интервью пресс-службе самарского клуба.

Благодаря домашней победе команда Миодрага Божовича вышла из зоны вылета.