«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона

«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Денисовым.

Отмечается, что подобное решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, «Рубин» достиг договоренности с «Ростовом» о прекращении аренды нападающего Видара Кьяртанссона.