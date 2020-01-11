«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона

«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Денисовым.
Отмечается, что подобное решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Кроме того, «Рубин» достиг договоренности с «Ростовом» о прекращении аренды нападающего Видара Кьяртанссона.
- Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграв за казанскую команду девять матчей.
- Кьяртанссон выступал за «Рубин» с 2019 года, провел 17 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей
Источник: официальный сайт «Рубина»