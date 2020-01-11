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  • «Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона

«Рубин» объявил о разрыве контракта с Денисовым и окончании аренды Кьяртанссона

11 января 2020, 12:52
5

«Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Виталием Денисовым.

Отмечается, что подобное решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, «Рубин» достиг договоренности с «Ростовом» о прекращении аренды нападающего Видара Кьяртанссона.

  • Виталий Денисов пришел в «Рубин» в июне 2019 года, сыграв за казанскую команду девять матчей.
  • Кьяртанссон выступал за «Рубин» с 2019 года, провел 17 матчей и отметился одним голом и одной результативной передачей

Источник: официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Денисов Виталий Кьяртанссон Видар
Комментарии (5)
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Рубинище
1578745314
Правильно.
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Spinorr
1578760002
Сразу было понятно, Денисов не уровень рпл. Что касается исландца, он был хорош в создании моментов, но ужасен в их реализации. Решение по прекращению сотрудничества с ними очевидное.
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