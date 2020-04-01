«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев составил свою команду мечты из футболистов, с которыми он играл на протяжении карьеры.

По мнению Игнатьева, идеальной расстановкой для его команды была бы схема 4-4-2. В ворота россиянин поставил Маринато Гилерме, в защиту – Виталия Денисова, Яна Дюрицу, Ведрана Чорлуку и себя, в полузащиту - Алексея Миранчука, Игоря Денисова, Гжегожа Крыховяка и Жоаозиньо, в нападении в команде Игнатьева расположились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

«Моя команда классно бы смотрелась в чемпионате Франции. Там очень много развлечений, и море есть, поэтому наша команда там с удовольствием бы играла», – сказал Игнатьев.

«Локомотив» идет в турнирной таблице РПЛ вторым, набрав 41 очко.

Игнатьев провел в текущем чемпионате 17 матчей и забил 1 гол.