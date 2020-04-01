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  • «Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты

«Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты

1 апреля 2020, 17:07
4

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев составил свою команду мечты из футболистов, с которыми он играл на протяжении карьеры.

По мнению Игнатьева, идеальной расстановкой для его команды была бы схема 4-4-2. В ворота россиянин поставил Маринато Гилерме, в защиту – Виталия Денисова, Яна Дюрицу, Ведрана Чорлуку и себя, в полузащиту - Алексея Миранчука, Игоря Денисова, Гжегожа Крыховяка и Жоаозиньо, в нападении в команде Игнатьева расположились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

«Моя команда классно бы смотрелась в чемпионате Франции. Там очень много развлечений, и море есть, поэтому наша команда там с удовольствием бы играла», – сказал Игнатьев.

  • «Локомотив» идет в турнирной таблице РПЛ вторым, набрав 41 очко.
  • Игнатьев провел в текущем чемпионате 17 матчей и забил 1 гол.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Дюрица Ян Смолов Федор Денисов Виталий Чорлука Ведран Игнатьев Владислав Фарфан Джефферсон Гилерме Жоаозиньо Крыховяк Гжегож Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1585750551
теперь понятно че Семин бухает, раз в Локомотиве такие как бузов и этот клоун играют
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DOCTOR PENALTY
1585759651
Влад, если ты думаешь, что твоя команда будет классно смотреться из-за развлечений, то в Локо надо срочно пригласить Кокорина и Мамаева, они там побережье очень успешно освоили. Покруче ПСЖ будете, Неймар отдыхает.
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Hektor 84
1585809857
И была бы эта команда на последнем месте.
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