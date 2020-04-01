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    «Моя команда хорошо смотрелась бы в чемпионате Франции». Владислав Игнатьев составил свою сборную мечты

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев составил свою команду мечты из футболистов, с которыми он играл на протяжении карьеры.

    По мнению Игнатьева, идеальной расстановкой для его команды была бы схема 4-4-2. В ворота россиянин поставил Маринато Гилерме, в защиту – Виталия Денисова, Яна Дюрицу, Ведрана Чорлуку и себя, в полузащиту - Алексея Миранчука, Игоря Денисова, Гжегожа Крыховяка и Жоаозиньо, в нападении в команде Игнатьева расположились Джефферсон Фарфан и Федор Смолов.

    «Моя команда классно бы смотрелась в чемпионате Франции. Там очень много развлечений, и море есть, поэтому наша команда там с удовольствием бы играла», – сказал Игнатьев.

    • «Локомотив» идет в турнирной таблице РПЛ вторым, набрав 41 очко.
    • Игнатьев провел в текущем чемпионате 17 матчей и забил 1 гол.

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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    01.04.2020 17:07
    Комментарии3
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      Рейтинг: +16025

      DOCTOR PENALTY 13 часов назад

      Влад, если ты думаешь, что твоя команда будет классно смотреться из-за развлечений, то в Локо надо срочно пригласить Кокорина и Мамаева, они там побережье очень успешно освоили. Покруче ПСЖ будете, Неймар отдыхает.

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      Рейтинг: +3060

      InterMilLano1908 15 часов назад

      теперь понятно че Семин бухает, раз в Локомотиве такие как бузов и этот клоун играют

      0
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      Рейтинг: +1039

      Romantic2010 > InterMilLano1908 13 часов назад

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