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    Виталий Денисов: «Переход в «Крылья» получился быстрым. Времени на разговоры не было»

    Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов рассказал о переходе в команду из «Локомотива». Игрок проведет в Самаре один сезон на правах аренды.

    «Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как «Самара Арена». Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно.

    Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

    Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Все решилось быстро», – сказал Денисов.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.08.2018 00:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 24 августа 2018, 06:36

      Удачи, докажи Локомотиву что ты хороший игрок!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 августа 2018, 04:50

      Удачи , хочется посмотреть как будет бегать по левой бровке !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 24 августа 2018, 02:59

      Хороший игрок. Всегда жалел, что он не заигран за сборную России. Это и Калачёва касается.
      Удачи, ребята!

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 24 августа 2018, 01:32

      Что??? не верю

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 24 августа 2018, 01:14

      Прости Нас,Виталий!(

      1
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