Виталий Денисов: «Переход в «Крылья» получился быстрым. Времени на разговоры не было»

Защитник «Крыльев Советов» Виталий Денисов рассказал о переходе в команду из «Локомотива». Игрок проведет в Самаре один сезон на правах аренды.

«Очень радует, что в связи с чемпионатом мира появились такие стадионы, как «Самара Арена». Отличный стадион, очень красивый, все сделано классно.

Это огромный плюс для города, для команды, для болельщиков. Всегда хочется играть при полных трибунах, а не слышать самого себя, свои подсказки партнерам.

Мой переход получился быстрым, времени на разговоры и советы у меня особо не было. Все решилось быстро», – сказал Денисов.