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Динамо - Крылья Советов
Динамо - Крылья Советов: обзор матча 29 сентября 2013
Динамо
29.09.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
12'
А. Кокорин
78'
Ю. Жирков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Крылья Советов
Желтая карточка
К. Нобоа
84'
Замена
Р. Зобнин
️️️️
А. Юсупов
81'
Травма
А. Юсупов
80'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Жирков
Пас отдал
И. Денисов
78'
Замена
К. Нобоа
️️️️
Ф. Смолов
71'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Касаев
67'
63'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Кабайеро
58'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
П. Немов
57'
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Семшов
ГОЛ! 1:0!
А. Кокорин
Пас отдал
А. Касаев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
(К)
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Крылья Советов
82
Ян Муха
ВР
30
Надсон
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЛП
21
Станислав Драгун
ОП
5
Петр Немов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
2
Горо
ПП
9
Кабайеро
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Себайос
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Дуглас
26
Уилкшир
11
Касаев
4
Юсупов
27
Денисов
11
Ионов
9
Кокорин
90
Смолов
3-3-3-1
82
Муха
26
Браун Форбс
25
Амисулашвили
30
Надсон
21
Драгун
5
Немов
15
Цаллагов
2
Горо
20
Семшов
20
Аджинджал
9
Кабайеро
11
Касаев
18
Жирков
18
Жирков
11
Касаев
4
Юсупов
47
Зобнин
47
Зобнин
4
Юсупов
90
Смолов
16
Нобоа
16
Нобоа
90
Смолов
5
Немов
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
5
Немов
20
Семшов
8
Павленко
8
Павленко
20
Семшов
9
Кабайеро
12
Корниленко
12
Корниленко
9
Кабайеро
Остались в запасе
Динамо
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
16
Сергей Веремко
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Александр Цыганков
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛП
5
Георге Флореску
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Веремко
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
4
Александр Елисеев
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Себайос
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Александр Цыганков
Статистика матча Динамо - Крылья Советов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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