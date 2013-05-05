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Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 05 мая 2013
Крылья Советов
05.05.2013, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Динамо
65'
И. Таранов
6'
Б. Джуджак
60'
П. Соломатин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
87'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
84'
Замена
А. Епуряну
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Елисеев
️️️️
П. Немов
78'
Замена
Кабайеро
️️️️
Р. Воробьев
68'
Замена
И. Портнягин
️️️️
С. Корниленко
68'
ГОЛ! 1:2!
И. Таранов
Пас отдал
П. Немов
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
П. Соломатин
Пас отдал
Б. Джуджак
45'
+3
Желтая карточка
К. Кураньи
Желтая карточка
И. Максимов
45'
41'
Замена
П. Соломатин
️️️️
К. Нобоа
40'
Травма
К. Нобоа
35'
Желтая карточка
В. Гранат
6'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джуджак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
0
Иван Таранов
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
84
Роман Воробьев
ЛП
5
Петр Немов
ОП
21
Станислав Драгун
ОП
78
Илья Максимов
АП
2
Горо
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
89
Якоб Яншер
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
9
Кабайеро
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Веремко
6
Телес
0
Таранов
25
Амисулашвили
4
Ангбва
5
Немов
21
Драгун
84
Воробьев
2
Горо
78
Максимов
12
Корниленко
4-5-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
10
Джуджак
4
Юсупов
41
Сапета
16
Нобоа
89
Яншер
22
Кураньи
5
Немов
4
Елисеев
4
Елисеев
5
Немов
84
Воробьев
9
Кабайеро
9
Кабайеро
84
Воробьев
12
Корниленко
97
Портнягин
97
Портнягин
12
Корниленко
4
Юсупов
24
Епуряну
24
Епуряну
4
Юсупов
16
Нобоа
31
Соломатин
31
Соломатин
16
Нобоа
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
21
Роман Березовский
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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