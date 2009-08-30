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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Динамо
Крылья Советов - Динамо: обзор матча 30 августа 2009
Крылья Советов
30.08.2009, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
68'
Р. Адамов
70'
Р. Адамов
78'
И. Ярошик
64'
А. Димидко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Динамо
Замена
Д. Скепский
️️️️
Д. Комбаров
Вторая желтая
А. Димидко
ГОЛ! 3:1!
И. Ярошик
Пас отдал
А. Бобер
Желтая карточка
А. Бобер
Замена
Й. Танасиевич
️️️️
Р. Адамов
Травма
Д. Колодин
ГОЛ! 2:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Р. Шишкин
ГОЛ! 1:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Я. Коллер
Замена
Р. Адамов
️️️️
Т. Калачев
Замена
Леилтон
️️️️
С. Будылин
ГОЛ! 0:1!
А. Димидко
Пас отдал
Д. Хохлов
+1
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
А. Бобер
️️️️
С. Иванов
14'
Желтая карточка
А. Димидко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
99
Станислав Иванов
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
22
Луис Агийяр
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
10
Денис Скепский
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
3-3-3-1
31
Лобос
20
Игнатьев
63
Белозеров
39
Ярошик
3
Будылин
99
Иванов
49
Шишкин
19
Иванов
20
Аджинджал
2
Калачев
0
Коллер
4-1-3-2
30
Габулов
5
Ковальчик
8
Колодин
13
Гранат
6
Фернандес
25
Хохлов
22
Агийяр
2
Димидко
23
Комбаров
90
Смолов
9
Кокорин
3
Будылин
3
Леилтон
3
Леилтон
3
Будылин
99
Иванов
8
Бобер
8
Бобер
99
Иванов
2
Калачев
21
Адамов
21
Адамов
2
Калачев
23
Комбаров
10
Скепский
10
Скепский
23
Комбаров
Адамов
66
Танасиевич
66
Танасиевич
Адамов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
0
Иван Таранов
ЦЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лебедев (Санкт-Петербург)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая); "Спорт" 18:10 (прямая)
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