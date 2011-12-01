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    Леилтон

    #3 | Защитник
    Имя Леилтон Силва
    Фамилия Дос Сантос
    Состав Без клуба
    Родной город Итабуна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 1982 (41 год)
    Рост 178
    Вес 77
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