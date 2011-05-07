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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Анжи
Волга - Анжи: обзор матча 07 мая 2011
Волга
07.05.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Анжи
28'
А. Шуленин
54'
Я. Голенда
66'
Ш. Лахиялов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Анжи
Замена
М. Гаджиев
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Карлос
Замена
М. Бакаев
️️️️
Д. Тарделли
Травма
Р. Карлос
ГОЛ! 1:2!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
М. Буссуфа
ГОЛ! 1:1!
Я. Голенда
Пас отдал
Б. Ангбва
Замена
М. Зюзин
️️️️
М. Ахметович
ГОЛ! 1:0!
А. Шуленин
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Турсунов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Виталий Астахов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
3
Лаша Салуквадзе
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
2
Алексей Аравин
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
(К)
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
9
Диего Тарделли
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Анжи
26
Азамат Джиоев
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
4-3-1-2
31
Астахов
3
Гетигежев
3
Салуквадзе
26
Бендзь
2
Аравин
7
Гогуа
9
Шуленин
20
Аджинджал
17
Турсунов
90
Ахметович
16
Хазов
4-1-4-1
78
Макаров
4
Ангбва
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
7
Агаларов
3
Карлос
9
Тарделли
11
Буссуфа
10
Ахмедов
13
Лахиялов
16
Голенда
90
Ахметович
15
Зюзин
15
Зюзин
90
Ахметович
17
Турсунов
8
Бурченко
8
Бурченко
17
Турсунов
13
Лахиялов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
13
Лахиялов
9
Тарделли
88
Бакаев
88
Бакаев
9
Тарделли
3
Карлос
88
Иванов
88
Иванов
3
Карлос
Остались в запасе
Волга
Анжи
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
26
Азамат Джиоев
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Остались в запасе
26
Азамат Джиоев
ВР
4
Алексей Игонин
ЦЗ
35
Оскарс Клява
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Статистика матча Волга - Анжи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
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Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
А. Глот (Ярославль)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая) "Россия 2" 16:10 (прямая)
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