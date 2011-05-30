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Амкар-Пермь - Волга
Амкар-Пермь - Волга: обзор матча 30 мая 2011
Амкар-Пермь
30.05.2011, понедельник, 17:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Волга
51'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Волга
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Замена
С. Ристич
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
С. Волков
Травма
И. Черенчиков
Замена
С. Волков
️️️️
И. Михалев
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
А. Шуленин
Замена
М. Ахметович
️️️️
С. Турсунов
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеев
Замена
А. Хазов
️️️️
М. Вацадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
3
Леилтон
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
(К)
ЦФ
11
Мате Вацадзе
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
55
Павел Пашин
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
4-4-2
33
Хомутовский
79
Черенчиков
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
15
Мийич
18
Коломейцев
3
Мияилович
7
Пеев
39
Михалев
11
Джалович
4-3-1-2
31
Абаев
3
Салуквадзе
26
Бендзь
88
Григалава
3
Гетигежев
20
Кросас
9
Шуленин
3
Леилтон
17
Турсунов
11
Вацадзе
20
Марцваладзе
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
39
Михалев
1
Волков
1
Волков
39
Михалев
11
Джалович
0
Ристич
0
Ристич
11
Джалович
9
Шуленин
20
Аджинджал
20
Аджинджал
9
Шуленин
17
Турсунов
90
Ахметович
90
Ахметович
17
Турсунов
11
Вацадзе
16
Хазов
16
Хазов
11
Вацадзе
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Волга
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
55
Павел Пашин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
Остались в запасе
55
Павел Пашин
ЦЗ
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Волга
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
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3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин (Москва)
И. Демешко (Химки)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:10 (прямая)
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