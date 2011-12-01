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    Радомир Джалович

    #11 | Нападающий
    Имя Радомир
    Фамилия Джалович
    Состав Основной
    Родной город Биело Поле
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 ноября 1982 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 80
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