Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Рубин
Амкар-Пермь - Рубин: обзор матча 20 августа 2011
Амкар-Пермь
20.08.2011, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
37'
А. Секретов
84'
С. Кверквелия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Рубин
ГОЛ! 1:1!
С. Кверквелия
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
С. Волков
Замена
Р. Джалович
️️️️
И. Михалев
Травма
В. Гришин
Травма
Н. Мияилович
Замена
З. Цискаридзе
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
М. Новакович
Желтая карточка
З. Сираков
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Касаев
+1
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
И. Михалев
+1
ГОЛ! 1:0!
А. Секретов
Замена
М. Жестоков
️️️️
О. Кузьмин
Травма
О. Кузьмин
Желтая карточка
О. Кузьмин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
ЛЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
3
Никола Мияилович
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
28
Виталий Гришин
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
5
Петр Немов
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
23
Зураб Цискаридзе
ОП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
3-5-2
42
Нарубин
14
Сираков
25
Смирнов
3
Мияилович
10
Секретов
18
Коломейцев
28
Гришин
13
Новакович
7
Пеев
1
Волков
39
Михалев
3-1-4-2
1
Рыжиков
4
Кверквелия
16
Боккетти
23
Кузьмин
15
Кисляк
5
Немов
16
Нобоа
10
Натхо
11
Касаев
10
Лебеденко
13
Медведев
10
Секретов
23
Цискаридзе
23
Цискаридзе
10
Секретов
1
Волков
18
Бурмистров
18
Бурмистров
1
Волков
39
Михалев
11
Джалович
11
Джалович
39
Михалев
23
Кузьмин
66
Жестоков
66
Жестоков
23
Кузьмин
11
Касаев
97
Портнягин
97
Портнягин
11
Касаев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Рубин
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Амкар-Пермь - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Андрей Глот (Яроославль)
Павел Кулалаев (Волгоград)
Делегат:
В. Кейлин (Самара)
Инспектор:
С. Анохин (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:40 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Рубин
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+